Claudio Baglioni/ Tapiro a Striscia la Notizia: darà il compenso di Sanremo in beneficenza? Ecco le sue parole

Claudio Baglioni, tapiro Striscia

Quanto guadagna Claudio Baglioni? Questa domanda - in sintesi - sarà al centro del Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia che verrà consegnato al cantante-conduttore nel corso della serata di oggi, lunedì 2 ottobre. Valerio Staffelli, consegnerà l'ambito "premio" dopo una "inchiesta" apparsa sul Corriere della Sera - L'economia. Ecco cosa si legge sul suo recentissimo "passato economico": "Ha incassato tramite la Siae 720 mila euro di diritti per il 2016 come autore di canzoni. E quanto abbia guadagnato lo fa sapere lui stesso in modo trasparente (non è un dato pubblico): 507 mila euro per il primo semestre e 213 mila per il secondo. Intorno alle sue attività ruotano alcuni professionisti più o meno noti come Remo Coccia (commercialista, socio tra l’altro di Oberto Petricca, noto agente Fifa), Massimiliano Savaiano (storico agente), Francesco Novaro (amministra alcune società) e il promoter Ferdinando Salzano. Oltre a Riccardo Vitanza l’agenzia di comunicazione Parole & Dintorni che è appena stato ingaggiato. Salzano è socio (40%) insieme a Warner (60%) della F&P Group, 82 milioni di ricavi e un lungo elenco di star dello spettacolo in portafoglio. Baglioni con F&P ha un contratto in esclusiva per gli spettacoli live e la TV ma ha ottenuto una deroga per la trattativa diretta e il contratto con la Rai sul Festival".

Valerio Staffelli, incontrerà Claudio Baglioni per consegnargli il Tapiro d'Oro e capire (se come Carlo Conti) devolverà il suo compenso in beneficenza. "Spesso ho devoluto i miei compensi in beneficenza, l’ultima volta in occasione di un concerto di Natale in Vaticano. Non so quale sarà il mio compenso, ma non escludo di poterlo dare in beneficenza", ha commentato Baglioni. Successivamente, per quanto riguarda il Festival di Sanremo e la decisione di affidarlo a lui, l'artista ha risposto: "Penso che abbiano scelto uno che questo mestiere non lo ha mai fatto e non lo farà mai più proprio per dare un segnale di discontinuità. Io però ci porto la musica, stavolta veramente. Fare il Festival è difficilissimo, nemmeno il Santo stesso sarebbe in grado". Per tutte le altre informazioni del caso, vi inviato a visionare il nuovo appuntamento di Striscia la Notizia, in onda nel prime time di oggi, lunedì 2 ottobre.

