DANIELE BOSSARI/ Sarà lui a varcare la porta rossa o il pubblico lo salverà? (Grande Fratello Vip 2017)

Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2017

LA LITE CON IGNAZIO MOSER

Daniele Bossari ha ricevuto un grande affetto da parte del pubblico del Grande Fratello Vip 2017 in quest'ultima settimana. Lo scontro vissuto con Ignazio Moser in sede di nomination ha spinto infatti i telespettatori a prendere le sue difese e sono stati davvero pochi sui social a contestare la sua scelta. Il conduttore ha infatti nominato Moser per via della sua lista con le conquiste e della paura che la figlia un giorno possa rientrare in un elenco simile. A nulla è valso che Daniele sottolineasse di avere un'opinione molto positiva per il concorrente, dato che all'istante ha sollevato diverse contestazioni da parte degli altri inquilini del suo gruppo. Giulia De Lellis e Aida Yespica hanno preso infatti le difese di Moser, sia in sede di puntata sia al di fuori della trasmissione. In particolare non è piaciuta la scelta di Daniele di parlare di un particolare su cui Ignazio aveva manifestato vergogna, senza contare che tra l'altro la sua confessione era avvenuta durante una notte. Ai loro occhi quindi non tutti i telespettatori avevano appreso della lista, un dato sbagliato data la curiosità che da sempre scatena nel pubblico ogni dinamica che avviene nel reality. Daniele Bossari ha inoltre richiesto un confronto immediato con Ignazio Moser, ignorando le richieste di quest'ultimo di lasciar passare del tempo. Il risultato è stato che il conduttore si è ritrovato ancora più isolato rispetto al resto del gruppo e avvilito nell'aver espresso la propria opinione. Il concorrente non sa ovviamente che il pubblico si sia schierato dalla sua parte, soprattutto per alcune affermazioni aggressive che Jeremias Rodriguez ha diretto alle spalle di Daniele.

DANIELE BOSSARI CONTRO TUTTI?

Anche se Daniele Bossari e Ignazio Moser hanno trovato modo di chiarire l'attrito nel corso della settimana, i due concorrenti del Gf Vip 2 continuano a vivere una situazione di disparità all'interno della Casa. Gli altri partecipanti si sono infatti schierati dalla parte del più giovane, mentre il conduttore ha trovato conforto in Lorenzo Flaherty e Carmen Di Pietro. Con quest'ultima in particolare, dato che a sua volta si trova in nomination. Purtroppo alcune critiche mosse da Giulia De Lellis al conduttore sono reali: fra tutti i concorrenti è uno dei pochi a non essersi integrato con il resto del gruppo. Un vantaggio per certi punti di vista, dato che è potuto emergere dalla massa, ma allo stesso tempo un rischio se si considera tutto ciò che è successo. A questo punto del reality, i protagonisti tendono infatti a votare chi sentono meno complice e distante, due caratteristiche che Bossari purtroppo si ritrova ad incarnare appieno.

ABBANDONERA' LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017 QUESTA SERA?

La maturità di Daniele Bossari al Gf Vip 2017 non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori. Forse è uno dei pochi in grado di portare la conversazione ad un altro livello, ma è anche vero che in fatto di gossip e rivelazioni non è riuscito a sbilanciarsi troppo. Il conduttore del resto conosce al meglio le dinamiche della televisione, ma questo suo essere non del tutto innaturale di fronte alle telecamere potrebbe portarlo a perdere nella sfida con Carmen Di Pietro. Quest'ultima risulta infatti più verace, più vicina alle persone e in grado di suscitare un forte affetto nel pubblico, tutti fattori che hanno interessato Bossari solo in seguito alla discussione con Ignazio Moser. Questa settimana è trascorsa in modo traumatica per il concorrente ed anche per questo non ha potuto giocare appieno secondo le regole del Gf Vip 2, mettendolo fortemente a rischio di uscita.

© Riproduzione Riservata.