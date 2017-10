DELITTO IN FORMULA UNO/ Su Iris il film con Tomas Milian (oggi, 2 ottobre 2017)

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST TOMAS MILIAN

Delitto in formula Uno, il film in onda su Iris oggi, lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 23.35. Una pellicola di genere commedia e poliziesca che è stata distribuita nel 1984. Il regista è Bruno Corbucci, mentre il ruolo di protagonista è stato affidato al celebre Tomas Milian che interpreterà ancora una volta Nico Giraldi, all'interno di un ciclo di film con al centro le avventure del Maresciallo romano. Il poliziesco è stato realizzato inoltre grazie ad una sceneggiatura ideata dallo stesso Corbucci in collaborazione con Mario Amendola, prozio dell'attore romano Claudio Amendola. La fotografia è stata curata invece da Silvano Ippoliti, mentre il montaggio è opera di Daniele Alabiso. Le musiche che compongono la colonna sonora del film, sono invece state scritte da Fabio Frizzi, tutti specialisti importanti dello spettacolo italiano. Ma vediamo insieme adesso la trama del film nel dettaglio.

DELITTO IN FORMULA UNO, LA TRAMA DEL FILM

Il film, vede l'Ispettore Giraldi impegnato in un caso collegato alle corse automobilistiche. Durante una gara, un pilota perde la vita in seguito ad un apparente incidente che il poliziotto riconduce tuttavia ad un atto volontario. Giraldi interroga sul posto tutti i principali sospettati, ma visto che non emerge alcun indizio, è costretto ad agire sotto copertura. Si introduce così sotto mentite spoglie nell'ambiente illegale grazie al supporto di Venticello. Nel frattempo, Angela continua a vivere diversi problemi con il marito Fabrizio e chiede aiuto al fratello Nico per scoprire come faccia ad avere tanti soldi a disposizione da spendere. Quella sera, Fabrizio ruba un'auto e la affida ad un carrozziere per camuffarla, ma scopre che nel bagagliaio c'è un cadavere. L'uomo chiede così l'aiuto di Giraldi, che riesce a coprire il suo coinvolgimento. L'attenzione del Commissario si sposterà quindi nel risolvere il mistero ed arrivare a identificare l'assassino. Il giudice preposto sul caso inizierà tuttavia ad indagare sul passato di Geraldi, evento che procurerà una sospensione al poliziotto.

