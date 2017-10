ELYSIUM/ Su Rai Movie il film con Matt Damon e Jodie Foster (oggi, 2 ottobre 2017)

il film di fantascienza in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JODIE FOSTER

Elysium, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola fantascientifica del 2013 che è stata scritta e diretta da Neill Blomkamp ed interpretata da Matt Damon, Jodie Foster, Alice Braga e Sharlto Copley. Il film, si è aggiudicato un Satellite Award e due candidature VES Awards come miglior ambientazione e miglior composing. Per la sua realizzazione è stato impiegato un budget davvero sbalorditivo che ha superato i 115 milioni di dollari. Jodie Foster, che interpreta Jessica, è una nota attrice e produttrice statunitense, nota per le sue interpretazioni in Taxi Driver, Sotto accusa ed Il silenzio degli innocenti. Il film Elysium venne girato a partire dal luglio del 2011, le riprese si conclusero poi tre mesi dopo, a fine settembre. Nel mese di ottobre vennero poi girate alcune scene aggiuntive. Le riprese si tennero tra Canada e Messico. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ELYSIUM, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film è ambientata in un futuro molto lontano. Siamo nel 2145 e la popolazione mondiale è suddivisa in due grandi caste. I più ricchi e benestanti non vivono sul Pianeta Terra ma su un satellite, chiamato Eluysium, fornito di ogni sorta di comfort e lusso. La restante parte della popolazione è costretta a rimanere sulla Terra, che è ormai diventato un pianeta angusto e degradato. Molti immigrati poveri cercano quotidianamente di trovare ospitalità su Elysium ma il governo del satellite orbitante cerca di frenare quest'avanzata con leggi sempre più dure e restrittive. Il personaggio protagonista è Max, un operaio costretto a vivere sulla Terra, che per via di un incidente sul lavoro che lo espone ad una quantità eccessiva di radiazioni, è costretto a raggiungere al più presto possibile Elysium. Solo li potranno salvarlo. In caso contrario morirà nel giro di pochi giorni. Pur di raggiungere la stazione satellitare, Max prende parte ad una pericolosa missione affidatagli da un criminale che gestisce il traffico di immigrati clandestini dalla Terra ad Elysium. Per portare a termine la missione, Max dovrà rapire il capo dell'azienda presso cui lavora ed acquisire le informazioni necessarie a raggiungere Elysium. Riuscirà Max a raggiungere Elysium e a salvarsi?

© Riproduzione Riservata.