Enrica Cenzatti/ Chi è l'ex moglie di Andrea Bocelli: dalla storia d'amore al divorzio milionario

Andrea Bocelli

Grande serata questa sera su Rai1 con la messa in onda del film ispirato alla vita di Andrea Bocelli, il noto tenore italiano. Al suo fianco attualmente c'è la moglie Veronica ma non tutti sanno che il noto artista ha alle spalle un fallimento in amore. Enrica Cenzatti è il nome della prima moglie del tenore, la donna che gli ha regalato i suoi due figli, Amos e Matteo. I due si sono conosciuti quando ancora lui non era quello che tutti conoscono oggi e insieme avevano creato una vita normale, una famiglia normale travolta poi dai successi di Andrea e dalla sua voglia di "avere sempre qualcosa di più". Lo stesso tenore ha raccontato i suoi anni sbandati proprio mentre la moglie, stanca dei gossip, ha deciso di mettere fine al loro matrimonio. I due si sono lasciati nel 2002 dopo un divorzio milionario e una lunga contrattazione.

LA VERITÀ SUL DIVORZIO

Enrica Cenzatti all'epoca ottenne villa Il Balzo a Forte dei Marmi dove vive con i suoi figli e Andrea Bocelli ha comprato una casa accanto per stare insieme a loro dopo aver ottenuto l'affidamento congiunto. Lo stesso tenore in un'intervista a Gente rivelò alcuni dettagli del loro divorzio parlando proprio del peso della notorietà e di quella voglia di rivalsa dopo aver passato una gioventù lontano dalle donne e deluso dall'amore: "Da giovane non ho avuto fortuna con le donne. Per carattere sono portato alle passioni, ma m'innamoravo quasi sempre da solo. Mi sono rifatto strada facendo". La stessa moglie decise all'epoca di lasciarlo proprio per via dei continui gossip relativi al marito e ad una serie di donne, più o meno note. Da allora le cose sono cambiare, Andrea Bocelli ha riferito di aver messo la testa al proprio posto e che i rapporti con l'ex moglie sono ormai amichevoli.

