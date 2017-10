Federica Pellegrini e Filippo Magnini / Lei si gode la vita da single ma lui non riesce a dimenticarla

Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Un anno fa Filippo Magnini e Federica Pellegrini pensavano al matrimonio e alle nozze. Un anno dopo tutto è cambiato. A Milano Federica Pellegrini è tornata anche quest'anno per calcare la passerella in bikini, ma senza Filippo Magnini. La campionessa si gode la vita da single e a Tgcom24 dice: "Dopo una storia importante ci vuole tempo... di decompressione”. Magnini sui social scrive: “Non credere a niente che non sia amore". La Pellegrini ha trascorso l'estatein vacanza insieme alle sue amiche tra gioia e divertimento. Riguardo la situazione attuale sottolinea: "In questo momento non sto cercando, non mi sto guardando intorno. Esco da una storia importante, adesso ci vuole tempo, tempo di decompressione". Intanto Filippo Magnini, attraverso i social, non nasconde tutta la malinconia mista a tristezza.

UN AMORE SENZA FINE?

Il nuotatore non ha dimenticato la bella Federica Pellegrini. Lo fa sottolineando alcune frasi di una canzone di Jovanotti. Ripercorriamo ora le recenti dichiarazioni di Magnini dopo la delusione ai mondiali di Budapest: "E’ chiaro che non sono più quello di qualche anno fa e sono contento di essermi qualificato nelle due staffette. Potrebbe essere anche la mia ultima gara. Quest’anno non è stato facile. E’ da novembre/dicembre 2016 che nella mia testa non c’è solo nuoto. Ci sono stati tutti i problemi personali che comunque alla fine si fanno sentire. La distrazione di tutto quello che è successo, anche riguardanti il doping, sono cose che ad un atleta come me danno fastidio. Sono arrivato qui un po’ stanco. Ricordiamoci che io ad aprile, ho dovuto spostarmi da Verona e non avrei mai pensato di riprendere a nuotare con Claudio Rossetto. Quest’anno non ho potuto pensare solo a me stesso, in sostanza".

