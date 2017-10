Federico Angelucci / Indimenticabile Mina di Tale e Quale: oggi ancora in TV (La Vita in Diretta)

Federico Angelucci

Federico Angelucci ha vinto la seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show 2017, andato in onda lo scorso venerdì sera su Rai1. Carlo Conti ha avuto nuovamente il piacere di confrontarsi con tutti i concorrenti, compreso uno strepitoso Federico Angelucci che ha indossato i panni di una incredibile Mina, imitandola alla perfezione. Questo venerdì, l'ex vincitore di Amici dovrà confrontarsi con un altro pezzo da novanta: Mika. Dopo sette edizioni, quella di venerdì sera è stata la prima volta che un uomo indossava i panni di Mina durante una performance. Angelucci-Mina è apparso perfino in bianco e nero con un Carlo Conti a colori. Per lui, ben 87 punti e la vittoria dell'intera serata. Una Mina del genere non si era mai vista prima, nemmeno durante le interpretazioni di Silvia Mezzanotte (che ha vinto la scorsa edizione), Mietta ed Emanuela Aureli (coach del programma). Federico Angelucci, sulle note di "Amor mio" ha affermato di avere talento da vendere, fino ad "oscurare" gli altri colleghi.

Federico Angelucci, l'indimenticabile Mina di Tale e Quale

L'esibizione di Federico Angelucci ha avuto anche il "potere" di mettere da parte le esibizioni di Marco Carta, che ha indossato i panni di Riccardo Cocciante e Louis Armstrong portato in scena da Platinette. Le due interpretazioni però, sono state ugualmente meritevoli, tanto da guadagnare il secondo posto con un ex aequo. Proprio Mauro Coruzzi, fondatore del primo fan club italiano dedicato a Mina, ha avuto i brividi vedendo l'esibizione del collega che ha regalato il meglio di sé al pubblico. Federico questo venerdì sera, dovrà indossare i panni di Mika anche se, al momento, non si conosce la canzone che dovrà interpretare. Ci sono buone possibilità però, che il cantante possa cantare la famosissima "Grace Kelly". Oggi pomeriggio, Federico Angelucci sarà anche tra i protagonisti de La Vita in Diretta, in onda a partire dalle 17.30 su Rai1. "Sono commosso come non mai da quello che si sta scrivendo sulla mia esibizione... sto leggendo delle cose bellissime. Mi avete scritto in tanti ....onestamente non mi sono visto e non mi rivedrò. Non ce la posso proprio fare... Ripercorrere questa settimana attraverso video ed esibizioni live la carriera di Mina è stato un privilegio... un onore. Ho cercato con ogni mezzo e con i miei limiti di riportare in scena quell'eleganza innata ed irriproducibile. Spero di avere avuto garbo.

Grazie di cuore a tutti", ha scritto l'artista su Facebook.

