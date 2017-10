Filippa Lagerback e Daniele Bossari/ Insieme al Grande Fratello Vip 2017: "Non ho mai detto che non ci andrò"

Filippa Lagerback, compagna di Daniele Bossari (Foto: da Instagram)

FILIPPA LAGERBACK AL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Filippa Lagerback farà una sorpresa a Daniele Bossari nella nuova puntata del Grande Fratello Vip? Non sarebbe una cattiva idea, considerando che recentemente il conduttore radiofonico ha compiuto 43 anni. Intanto la sua compagna lo ha voluto festeggiare sui social: lì la bionda di Che tempo che fa ha pubblicato la dedica, nonostante la loro proverbiale riservatezza. Da un mese Daniele Bossari è inquilino della casa più spiata d'Italia, quindi Filippa Lagerback ha deciso di fare un'eccezione per sentirsi più vicina al suo compagno. «Auguri amore mio, ti amo da impazzire, scavalcherei quel muro per abbracciarti e per dirti quanto sei speciale! Ma so che il mio pensiero ti arriverà, siamo sempre connessi. Divertiti e goditi questa esperienza pazzesca, sono orgogliosa di te, sei l'uomo che ho sempre sognato». Magari non sarà necessario scavalcare un muro: Filippa Lagerback potrebbe semplicemente varcare la famosa porta rossa per riabbracciare il partner di una vita.

IN CRISI CON DANIELE BOSSARI? ARRIVA SUBITO LA SMENTITA...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari stanno insieme da quasi vent'anni: insieme sono genitori di Stella, che ha 14 anni. I due però non si sono legati nel vincolo del matrimonio: lei e il compagno non sentono l'esigenza di suggellare il loro legame, già sufficientemente forte. Negli ultimi tempi però si è parlato di una possibile crisi di coppia, smentita dalla bionda di Che tempo che fa. «Non c'è nessuna crisi, siamo una coppia solidissima», ha dichiarato nell'intervista rilasciata a Tgcom24. La conduttrice ha rotto il silenzio per mettere a tacere le illazioni che parlavano di una fase di distacco per la sua gelosia. Durante la Milano Fashion week ha fugato ogni dubbio e ha rilanciato aprendo alla possibilità di fare una capatina al Grande Fratello Vip: «Non ho mai detto che non andrò al Grande Fratello, chi lo sa?». Intanto lo segue tramite il live che va costantemente in onda con la figlia Stella: «Certamente a Daniele mancheranno molto la musica e la meditazione».

