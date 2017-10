GIANLUCA IMPASTATO/ Il comico fa da ''paciere'' nella casa: pura strategia? (Grande Fratello Vip 2017)

Gianluca Impastato al Grande Fratello Vip 2017

LA NOMINATION PER MALGIOGLIO: PERCHE'?

Il Grande Fratello Vip 2 ci ha mostrato finalmente un Gianluca Impastato più vicino al comico conosciuto sul piccolo schermo. Nella prima settimana ha mostrato infatti una profonda tristezza ed una forte serietà, ma nella seconda settimana sembra essersi ripreso del tutto. Il comico in persona del resto sembra essersi accorto di un certo "effetto Casa", che di certo sta mettendo a dura prova le emozioni di tutti i concorrenti. Durante la diretta, Gianluca ha preferito votare Cristiano Malgioglio per via della sua popolarità, certo che sia uno degli avversari più forti del reality. Una motivazione simile era appena stata data dal paroliere ed anche per questo Ilary Blasi ha mostrato una certa perplessità di fronte alle parole di Impastato. La breve visita di Andrea Pucci ha permesso inoltre al comico di ridere di più di quanto non faccia con gli altri concorrenti, ma questa strada sembra ormai lontana dalla sua performance attuale. L'unione delle due fazioni del reality sembra infatti avergli giovato molto ed è possibile vederlo più lontano dalle noti nostalgiche dell'inizio. Il rapporto con i compagni d'avventura continua inoltre ad essere molto positivo, forse perché Gianluca è forse l'ultimo dei concorrenti con cui si riesca ad entrare in contrasto.

GIANLUCA IMPASTATO PRENDERA' UNA POSIZIONE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Il Gf Vip 2 continua su binari positivi per Gianluca Impastato, che sembra essersi rivitalizzato grazie all'unione delle due squadre. Stazionati e Privilegiati si ritrovano infatti uniti sotto allo stesso tetto e per tutti i concorrenti implica uno stop a determinate dinamiche. Anche se il comico è ben lontano da prendere una posizione netta nei confronti degli altri inquilini, potrebbe presto essere costretto a prendere posizione. Nella Casa si sono infatti create diverse simpatie ed antipatie, fra chi preferisce stare da solo come Cristiano Malgioglio e chi è invece rimasto deluso dai compagni, come nel caso di Carmen Di Pietro. Per Gianluca non sembrano esserci grossi problemi di convivenza in questo momento, ma allo stesso tempo non riesce ad emergere rispetto agli altri. Il comico ha legato maggiormente con le ragazze della Casa, ma anche con Cristiano Malgioglio. E' riuscito inoltre ad affrontare argomenti seri con Bossari ed è molto vicino a Giulia De Lellis. Il suo modus operandi implica una strategia ben precisa, oppure si trova ancora in osservazione?



IL COMICO NON AMA LE LITI

Gianluca Impastato rientra fra i concorrenti intermedi del Gf Vip 2017. Non è contestato come Carmen Di Pietro e non ha avuto una lite come Daniele Bossari, ma non è nemmeno in grado di scuotere le folle come Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo ha deciso di nominarlo nella precedente diretta pensando che la sua presenza sul piccolo schermo gli regalasse in automatico il favore del pubblico, ma la verità è che il nome di Impastato ricorre con difficoltà sui social. Il comportamento dell'artista per ora è fare da paciere e rimanere al di fuori di determinati scontri, ma fino a che punto la Casa lo salverà da possibili liti? Grazie alle sue battute ed alla gentilezza, Gianluca Impastato sembra davvero piacere a tutti ma non è escluso che gli altri concorrenti lo stiano guardando in realtà con un po' di diffidenza, dato che non prende mai posizione.

