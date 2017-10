GIULIA DE LELLIS/ Chi la ama e chi no ma la coerenza è il suo punto forte (Grande Fratello 2017)

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017

GIULIA DIFENDE IGNAZIO MOSER

Il percorso di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017 sembra proseguire senza troppi intoppi. L'esperta di influenza ha dalla propria parte un nutrito fandom che la supporta sui social, anche se in modo silenzioso. Gli ammiratori della fidanzata di Andrea Damante preferiscono infatti non esporsi troppo sui social, almeno non per quanto riguarda gli hashtag ufficiali del reality. Durante l'ultima diretta, Giulia ha potuto sentire in remoto la voce del fidanzato, che continua a mancarle moltissimo. Ha preso inoltre le difese di Ignazio Moser durante le nomination, contestando apertamente le motivazioni di Daniele Bossari. Le famose stellette sono state motivo di scontro fra i due concorrenti, ma anche un modo in più per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di manifestare il proprio pensiero nei confronti del conduttore milanese. La discussione è proseguita anche dopo la diretta e Giulia ha avuto un ruolo attivo nel proteggere Moser dalle accuse velate di Daniele. La concorrente ha infatti sottolineato più volte come il conduttore si sia comportato in modo scorretto nei confronti dell'improvviso rivale, adducendo come scusa il fatto che quel tipo di confidenza sia stata fatta in notturna e quindi in modo poco evidente. A nulla è valso il tentativo di Bossari di farle comprendere che le telecamere del programma li riprendono senza sosta e che anche ciò che succede nelle ore più tarde viene sottoposto al giudizio dei telespettatori.

GIULIA DE LELLIS: CHI LA CONTESTA E CHI NO

Una delle caratteristiche più evidenti che finora il Gf Vip 2 ha messo in luce di Giulia De Lellis riguarda senza dubbio la sua coerenza. Non è fra i concorrenti a dare sfogo all'impulsività ed è solita fare azioni ben precise in seguito a confronti diretti con gli altri inquilini. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è forse fra i pochi della Casa ad aver trovato un giusto spazio per se stessa e questo elemento non è da sottovalutare. Anche se il pubblico ha manifestato spesso sui social di non apprezzare la sua presenza nel programma, dall'altra parte bisogna considerare che non sta attirando contestazioni. Giulia potrebbe tuttavia cadere presto durante i giochi e le prove di abilità, data la sua impreparazione su molti fronti. Alcune sue affermazioni sui libri e sullo scarso interesse verso la lettura sono stati enfatizzati sui social. Caratteristiche che tra l'altro potrebbero rivelarsi determinanti nelle fasi successive del reality, da cui la De Lellis potrebbe quindi venire esclusa.

COME ANDRA' QUESTA SERA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Il Gf Vip 2017 difficilmente porterà Giulia De Lellis verso la vittoria finale. Il pubblico da casa non apprezza in particolar modo la sua presenza nel programma, anche se fino ad ora non ha alimentato litigi fra i concorrenti. Potrebbe di certo rimanere a lungo all'interno della Casa, ma non per le sue doti, quanto per la visibilità negativa maggiore registrata da altri inquilini. Difficile anche che in questo momento qualcuno decida di votarla in nomination, dato che il comportamento di Giulia non si è sbilanciato in un senso o nell'altro. Anzi, ha intrecciato subito un buon rapporto con le quote rosa del reality, riuscendo anche ad avere rapporti pacifici con i concorrenti più giovani. A meno che tutto questo non cambi improvvisamente nei prossimi giorni, è davvero difficile che qualcuno decida di farla finire in nomination a breve.

