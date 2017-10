Giulia Bevilacqua si è sposata / Il marito è Nicola Capodanno: tanti invitati vip a Positano

Giulia Bevilacqua e Nicola Capodanno

Giulia Bevilacqua si è sposata. La splendida attrice è convolata a nozze sabato 30 settembre. L’attrice ha detto sì a Nicola Capodanno. La coppia si è unita in matrimonio sulla terrazza del municipio di Positano, terra origine dello sposo. Tantissimi gli invitati vip alle nozze come Claudia Pandolfi, legata alla Bevilacqua da una profonda amicizia nata sul set di Distretto di polizia, Giulia Michielini, Anna Ferzetti e tanti altri volti noti della fiction italiana. Giulia è arrivata accompagnata dal padre e dal fratello. Per il suo giorno più bello, l’attrice ha scelto un abito bianco, a maniche lunghe e ricamato. Al posto del velo ha optato per una coroncina in testa. Abito scuro, invece, per l’emozionatissimo sposo. Dopo la cerimonia durante la quale l’attrice non ha nascosto l’emozione, il ricevimento è stato all’insegna della musica e del divertimento. Giulia Bevilacqua e Nicola Capodanno hanno così coronato il loro sogno d’amore alla presenza di parenti e amici tra i quali la più emozionata è stata Claudia Pandolfi che, a stento, ha trattenuto le lacrime.

GIULIA BEVILACQUA E L’INCONTRO CON NICOLA CAPODANNO

Giulia Bevilacqua è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Volto popolare grazie alle fiction di successo in cui ha lavorato, negli anni, è riuscita ad imporsi come interprete camaleontica, in grado di calarsi perfettamente in tutti i ruoli. Giulia, però, ha anche fatto sognare i fans per la sua vita privata. L’attrice, infatti, è stata fidanzata per diverso tempo con il collega Simone Corrente, conosciuto proprio sul set di Distretto di polizia. La loro storia, però, è finita dopo qualche anno. L’attrice, poi, è rimasta single per un po’ fino all’incontro con quello che è diventato suo marito. Giulia Bevilacqua e Nicola Capodanno si sono incontrati per caso. Dopo averlo visto ad una festa, l’attrice ha capito di aver trovato l’uomo della sua vita al punto da non lasciarlo più. Il matrimonio è così il coronamento di un grande amore che ha regalato all’attrice la serenità e la felicità che cercava.

