Grande Fratello Vip 2017 / Info streaming: ecco come vedere il GF Vip 2

Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 2017 torna questa sera, alle 21.20 su canale 5, con la quarta puntata live. Ilary Blasi e Alfonso Signorini condurranno una puntata ricca di colpi di scena. Nel corso della serata, infatti, verrà svelato il terzo eliminato dopo Carla Cruz e Serena Grandi, ci saranno le nuove nomination ma saranno trattati anche argomenti scomodi come le pesanti discussioni che hanno sconvolto la casa durante la settimane e la presunta bestemmia di Marco Predolin che potrebbe essere punita con l’espulsione. La puntata potrà essere seguita in tv, attraverso la diretta su canale 5 in live streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset. Per la seconda edizione del Grande Fratello Vip che sta portando a casa ottimi risultati in termini di ascolto, dunque, Mediaset ha previsto tante possibilità per seguire le puntate live e non perdersi le emozioni e le sorprese che, settimana dopo settimana, incollano milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

LE ANTICIPAZIONI DELLA QUARTA PUNTATA

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2 sfida “La voce del silenzio”, il film dedicato alla vita e alla carriera di Andrea Bocelli che andrà in onda su Raiuno alle 21.30. Per cercare di vincere la serata, gli autori del reality di canale 5 hanno messo su una puntata ricca di sorprese. Oltre al risultato della sfida al televoto tra Daniele Bossari e Carmen Di Pietro, si parlerà della spiacevole situazione vissuta da Daniele Bossari che, nel corso della settimana, è stato il protagonista di una pesante discussione con Ignazio Moser che ha anche coinvolto Jeremias Rodriguez. Ci sarà poi spazio anche per Cristiano Malgioglio che ha ricevuto dal Grande Fratello l’autorizzazione di dormire da solo nella stazione di Tristopoli. Molta attenzione, inoltre, verrà data alla presunta bestemmia di Marco Predolin contro cui si è scagliato il popolo del web che, dopo aver condannato le sue frasi su Malgioglio, chiede un provvedimento immediato nei suoi confronti. Sono tanti, dunque, i motivi per seguire in diretta o in streaming la quarta puntata del Grande fratello Vip 2017.

