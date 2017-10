Grande Fratello Vip quarta puntata 2 ottobre 2017: diretta, nomination ed eliminato

Grande Fratello Vip 2017

E' tutto pronto per la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 2017. Nella giornata di oggi, lunedì 2 ottobre, la rete ammiraglia di Casa Mediaset, proporrà ai telespettatori uno dei televoti più scottanti da quando la seconda edizione ha avuto inizio. In nomination e quindi anche a rischio eliminazione, due veri pezzi da novanta: Carmen Di Pietro e Daniele Bossari, chi uscirà? La quarta puntata del reality show prodotto da Endemol, decreterà anche il terzo concorrente ufficialmente eliminato. Nella prima serata di Canale 5, subito dopo il nuovo appuntamento con Striscia la Notizia, ritroveremo in onda Ilary Blasi con al suo fianco Alfonso Signorini. In collegamento da Milano invece, l'irriverente trio della Gialappa's Band che, come consuetudine, avranno modo di interagire proponendo divertentissimi filmati che abbiamo già avuto il piacere di vedere lo scorso mercoledì quando, nella seconda serata di Italia 1 è stata trasmessa la prima spassosa puntata di "Mai Dire GF". La "sorte" televisiva di Daniele Bossari e Carmen Di Pietro è attualmente affidata al televoto da Casa.

GF VIP 2017, quarta puntata: le anticipazioni

La prima puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto come mattatore assoluto Cristiano Malgioglio. Spazio poi per le lacrime di Jeremias Rodriguez durante la seconda e la sorprendente eliminazione di Serena Grandi nel corso della terza. Stasera cosa sconvolgerà il pubblico? Chi sarà il protagonista assoluto? In rete si richiede a grande voce l'eliminazione di Marco Predolin, per i tanti comportamenti scorretti e le frasi omofobe. Nonostante questo, internet chiede anche dei rimproveri per Giulia De Lellis che pare avere le idee molto confuse su svariati argomenti di fondamentale importanza. I messaggi che arrivato dalla Casa da parte dell'esperta di tendenze, non sono sicuramente chiari, nemmeno per i tantissimi estimatori. Bossari, nel corso della precedente settimana ha avuto un durissimo scontro con Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez mentre Carmen è stata accusata dal resto del gruppo di rubare il cibo dalla dispensa. Quali saranno gli ospiti di questa quarta puntata? Ci saranno delle sorprese per i nominati? In tanti sperano di potere vedere Filippa Lagerback, compagna di Daniele da moltissimi anni.

Filippa Lagerback nella Casa del Grande Fratello Vip?

Filippa Lagerback, potrebbe mandare un video messaggio al compagno, così come i figli, sia di Bossari che di Carmen Di Pietro. La "valletta" di Fabio Fazio però, potrebbe sorprendentemente anche varcare la soglia della porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip, per confrontarsi con Jeremias Rodriguez dopo le "minacce" rivolte nei confronti di Bossari. Marco Predolin poi, per forza di cose dovrebbe almeno essere ripreso anche se, il web chiede la sua espulsione: cosa accadrà? Proprio Daniele Bossari però, è nuovamente finito al centro delle polemiche per una possibile bestemmia. La cosa, lascerebbe decisamente sbigottiti tutti i fan del conduttore che da sempre, ha portato dentro la Casa serenità ed equilibrio sia fisico che mentale. Staremo a vedere cosa accadrà questa sera, se si prenderanno dei provvedimenti o se – di contro – si deciderà di “insabbiare” molte vicende che invece meriterebbero un occhio di riguardo in più. In ultimo vi ricordiamo che, per commentare il reality show di Casa Mediaset, potete far seguire i vostri pensieri dall'hashtag ufficiale: #GfVip.

