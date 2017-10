HEIDI MONTAG E SPENCER PRATT GENITORI / Gunner Stone è il primogenito della coppia

Heidi Montag e Spencer Pratt

Heidi Montag e Spencer Pratt danno il benvenuto al loro primogenito: il piccolo Gunner Stone è nato il 1° ottobre e sia lui che la mamma stanno bene. L'annuncio è stato dato a US Weekly da un collaboratore della coppia che ha ufficializzato la seguente dichiarazione della Montag: "Siamo così benedetti dall'aver avuto un bebè sanissimo. E' stata l'esperienza più difficile e gratificante della mia vita. E' stato il giorno più illuminante della mia vita". Dalle prime indiscrezioni sembra che il piccolo sia biondo e con gli occhi azzurri, ripercorrendo le caratteristiche fisiche di mamma e papà. Per il momento i due neo-genitori non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali nei rispettivi social network, dove le ultime foto risalgono a qualche giorno fa. In esse è evidente l'entusiasmo di entrambi per l'imminente arrivo, confermato anche dall'ultimo commento della Montag, pronta a dare il benvenuto al suo primo maschietto

Fiocco azzurro per Heidi Montag e Spencer Pratt

Heidi Montag e Spencer Pratt si sono conosciuti nel 2009 davanti alle telecamere di MTV: la coppia aveva infatti partecipato al reality show MTV The Hills e i due fidanzati si erano sposati poco dopo, sempre lo stesso anno, confermando fin da subito di essere innamoratissimi (anche se successivamente si erano diffuse alcune voci di un possibile crisi). Da allora, la Montag aveva cercato in varie circostanze di far decollare la sua carriera, che non ha mai raggiunto i risultati sperati: dalla partecipazione alle serie televisive I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! e How I Met Your Mother, fino all'intervento al 'Celebrity Big Brother' inglese nel 2013. L'attrice ha anche lanciato una propria linea di moda e un album, i cui risultati non sono stati ottimi al punto da avere venduto soltanto mille copie nella prima settimana. Heidi Montag è nota al pubblico americano per la sua passione per la chirurgia estetica: si è sottoposta, infatti, a 10 interventi che l'hanno portata spesso a dei forti diverbi con la madre. Anche il marito Spencer Pratt ha tentato la strada della carriera televisiva, soprattutto in seguito al successo ottenuto in MTV The Hilss. Ma anche nel suo caso, almeno per ora, non vanno segnalate collaborazioni o risultati importanti.

