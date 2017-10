IGNAZIO MOSER/ L’atteggiamento da playboy non è piaciuto ai telespettatori (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

UNA RISSA SCAMPATA CON DANIELE BOSSARI

Ignazio Moser è stato di sicuro protagonista in negativo dell'ultima diretta dal Grande Fratello Vip 2017. Il figlio del noto ciclista ha vissuto infatti uno scontro acceso con Daniele Bossari, per via delle motivazioni date da quest'ultimo in sede di nomination. La famosa lista delle conquiste con relative stellette ha provocato fuoco e fiamme fra i due concorrenti, che hanno sfiorato la rissa. Con un effetto domino, quanto accaduto ad Ignazio ha coinvolto anche gli altri vip della Casa, scatenando l'ennesima presa di posizione. Daniele ha cercato subito di confrontarsi con Ignazio e di chiarire la propria posizione, ma per il neo rivale non c'è stato nulla da fare. La preoccupazione principale di Ignazio riguardava la reazione del pubblico da casa e la decisione del conduttore di parlare di una situazione imbarazzante in prima serata. Lontano dai social e dal mondo esterno, Moser ignorava infatti che la sua lista di conquiste aveva già sollevato delle forti polemiche sul web in seguito alla sua stessa rivelazione e che l'atteggiamento avuto verso Bossari non ha fatto altro che aggravare la sua situazione. In Casa invece i concorrenti hanno preso le parti di Moser, scegliendo di allontanare e isolare il neo rivale. In nomination, Ignazio tra l'altro aveva nominato lo stesso Bossari, anche se per motivi molto diversi. Una situazione che ha sorpreso quanti li hanno visti trascorrere la maggior parte del tempo insieme nella Casa.

IGNAZIO MOSER NELL'OCCHIO DEL CICLONE PER LE SUE CONQUISTE?

Ignazio Moser e Daniele Bossari sono stati protagonisti di una riappacificazione. Il Gf Vip 2017 li ha portati a risolvere le tensioni nel giro di qualche giorno, anche se a ridosso della lite, il primo ha fatto di tutto per sondare il parere degli altri concorrenti. Questo atteggiamento non ha fatto altro che sollevare le critiche del pubblico da casa sui social e questo implica che Moser potrebbe perdere in una possibile e futura nomination. I telespettatori di certo non perdonano ed anche se il concorrente finora era rimasto quasi nell'anonimato, in ombra rispetto all'interesse suscitato dagli altri inquilini, adesso si trova nell'occhio del ciclone. Su internet sono stati migliaia gli utenti a prendere le difese di Bossari ed a scagliarsi contro Moser, inconsapevole che tutto ciò che avviene nella Casa si trova sotto ai riflettori del pubblico, che si tratti di rivelazioni notturne oppure no. Quanto è successo lo mette a forte rischio uscita, soprattutto se un domani dovesse scontrarsi in nomination con altri concorrenti più forti, come Carmen Di Pietro. Per ora l'atteggiamento di Ignazio Moser, complice dei più giovani della Casa, non gli ha di certo permesso di conquistare indici importanti di gradimento.

L'ARTE SEDUTTORIA DI IGNAZIO MOSER AL GRANDE FRATELLO VIP

Nella prossima diretta del Gf Vip 2017, Ignazio Moser dovrà fare di tutto per conquistare il parere favorevole del pubblico. Anche se nella sua posizione è quasi impossibile riuscire a ribaltare del tutto il parere dei telespettatori, è necessario che trovi un modo per far cadere nel dimenticatoio quanto successo nella precedente diretta. In particolare dovrebbe abbandonare il suo atteggiamento da playboy e pensare di meno a come conquistare Ivana Mrazova, Veronica Angeloni o Aida Yespica, e dirigersi sforzi e pensieri verso a ben altre dinamiche. L'atteggiamento avuto finora da Ignazio Moser lo rende più che altro una specie di gallo cedrone alla ricerca di un risultato positivo della sua arte seduttoria, che finora sembra non aver sortito alcun tipo di riscontro.

