IL RITORNO DEL MONNEZZA/ Su Canale Nove il film con Claudio Amendola (oggi, 2 ottobre 2017)

il film comico in prima serata su Canale 9

NEL CAST CLAUDIO AMENDOLA

Il ritorno del Monnezza, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2005 che è stata diretta e scritta da Carlo Vanzina, è stata liberamente ispirata alla saga cinematografica poliziesca dedicata ad Er Monnezza, personaggio molto noto negli anni 80 interpretato da Tomas Milian. Nel cast figurano Claudio Amendola, Elisabetta Rocchetti, Enzo Salvi, Kaspar Capparoni, Gabriella Labate, Paolo Triestino e Alessandro Di Carlo. Claudio Amendola, che nel film interpreta Ricky Giraldi, è molto noto al pubblico televisivo italiano per il suo ruolo da protagonista dellla serie tv di successo I Cesaroni. Le musiche e la colonna sonora della pellicola sono state interamente curata da Andrea Guerra. Tra i brani è presente anche la celebre canzone dei Santa Esmeralda, intitolata Don't Let Me Be Misunderstood. Il ritorno di Er Monnezza ricevette una nomination al Nastro d'Argento nel 2006. Il padre del protagonista de Il ritorno di Er Monnezza è proprio Nico. A doppiare Tomas Milian in tutti i film in cui l'attore vestì i panni di Er Monnezza ed Er Pantera fu Ferruccio Amendola, storico e famosissimo doppiatore di tanti altri personaggi (Rocky) e padre di Claudio Amendola, che in Il ritorno di Er Monnezza interpreta Rocky Giraldi. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL RITORNO DEL MONNEZZA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Rocky Giraldi, figlio di un agente di polizia molto famoso negli anni 70, Nico. L'uomo ha deciso di seguire le orme del padre, diventando un poliziotto del reparto operativo. Rocky viene assegnato ad un nuovo ed intricato caso che ha per oggetto l'omicidio di un uomo. In un primo momento, le indagini lasciano intendere che l'accaduto sia legato ad una semplice rapina ma, col passare del tempo, Rocky scoprirà che dietro l'assassinio si cela un pericoloso giro di narco trafficanti. La serie cinematografica con protagonista Er Monnezza, nasce negli anni 70. Il protagonista, Tomas Milian, era un interprete di origine cubana. Oltre al personaggio di Er Monnezza, Milian portò in auge un'altra figura sempre legata al mondo della polizia, ovvero Nico Giraldi, meglio noto come Er Pirata.

