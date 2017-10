IL SEGRETO / Lucas non crede all'autopsia: Rogelia è stata uccisa? (Anticipazioni puntata 2 ottobre)

Il Segreto

La nuova settimana di programmazione de Il Segreto si aprirà all'insegna della morte di Rogelia, che ha sconvolto tutti gli abitanti di Los Manantiales. Camila sarà la più turbata per quanto accaduto, al punto che Lucas sarà costretto a tenere costantemente monitorata la sua salute per evitare ripercussioni nel feto. Ma il medico, ormai prossimo alla partenza da Puente Viejo, avrà anche altro a cui pensare. L'autopsia effettuata sul corpo della governante infatti non convincerà affatto il marito di Sol, che penserà che possa nascondersi altro dietro a questo delitto. Sarà in particolare la frattura del cranio di Rogeli a non convincerlo. Com'è possibile che essa sia tanto profonda, per una caduta da un piano soltanto? L'ipotesi di Lucas sarà dunque che la povera governante sia stata uccisa da qualcuno, e solo successivamente che sia stata spinta giù dalla finestra. Ma sarà facile provare tale idea?

I nuovi ricatti di Cristobal ai danni di Severo

Le intenzioni di Cristobal Garrigues si faranno più chiare nella puntata odierna de Il Segreto. In essa, il terribile individuo evidenzierà le sue mire nei confronti delle proprietà di Severo: come fare ad ottenerle se non sfruttando l'amicizia che ha sempre legato Santacruz al suo migliore amico? Consapevole di questo, il figlio illegittivo di Salvador Castro userà la migliore in suo potere ovvero il ricatto. Metterà dunque le cose in chiaro con Carmelo: d'ora in avanti lui dovrà tradire il suo amico e socio se non vorrà che ad Adela e Ulpiano venga fatto del male. Consapevole della pericolosità di Garriges, per Leal non resterà altra possibilità che accettare, diventando suo malgrado il peggior nemico di Severo. Quest'ultimo si troverà sempre più solo ed isolato: prima ha perso Candela, ancora in clinica in gravissime condizioni, poi è toccato a Sol e ora persino Lucas è pronto a lasciare Puente Viejo. Poteva fidarsi solo di Carmelo, si renderà presto conto della sua pericolosità?

