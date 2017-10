IO NON CREDO A NESSUNO/ Su Rai Movie il film con Charles Bronson (oggi, 2 ottobre 2017)

il film western in prima serata su Rai Movie

Io non credo a nessuno, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere western che in lingua originale ha il titolo Breakhearth Pass, è stata realizzata nel 1975 ed è stata diretta da Tom Gries, regista sceneggiatore e produttore americano di alcuni grandi film come Helter Skelter e Dieci secondi per fuggire. Il cast di Io non credo a nessuno è composto da Charles Bronson, Ben Johnson, Richard Crenna, Jill Ireland, Ed Lauter e Charles Durning. Charles Bronson è tra gli attori americani più conosciuti del cinema wester. Nel corso della sua carriera ha infatti preso parte a grandi film western come Quella sporca dozzina, I magnifici sette e La grande fuga. Celebre è poi la sua interpretazione nella popolare serie tv de Il giustiziere della notte. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

La trama è ambientata nella seconda meta del 1800. Gli abitanti dell'avanposto di Fort Humboldt sono stati infettati dal virus della difterite. Per curare gli ammalati è in arrivo un treno carico di viveri, beni di prima necessità e materiale medico. Tra i passeggeri del treno ci sono anche diversi civili, come Farichild, noto uomo politico del Nevada, che viaggia assieme alla sua compagna. Alla fermata di Myrtle salgono a bordo uno sceriffo, Pearce, ed un suo prigioniero, Jhon Deakin. Quest'ultimo non è affatto un criminale. Si tratta, infatti, di un agente segreto sotto copertura. Lungo il viaggio, Deakin scopre che a Fort Humboldt non è in corso nessun epidemia di difterite e che si tratta di una trappola montata ad arte da un gruppo di criminali appoggiati da diverse tribù di pellerossa. Il treno, però, non può essere fermato ed il convoglio si dirige a gran velocità verso Breakhearth Pass. A bordo del treno, i passeggeri iniziano a morire uno dopo l'altro in maniera alquanto miseriosa. Appena il treno arriva nella stazione di Breakhearth la tribù di pellerossa attacca il convoglio, distruggendolo letteralmente e lasciando totalmente prive di difese le truppe dell'esercito. Il gruppo di criminali che ha appoggiato la tribù di indiani, accortosi del combattimento, raggiunge in gran velocità Fort Humbboldt con l'obiettivo di occupare treno. Poco dopo, una terribile esplosione squarcia il cielo.

