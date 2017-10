JEREMIAS RODRIGUEZ/ Le antipatie continuano: lo scontro con Daniele Bossari (Grande Fratello Vip 2017)

Jeremias Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

LA LITE CON DANIELE BOSSARI

I fan del Grande Fratello Vip 2017 continuano a mostrare una forte antipatia nei confronti di Jeremias Rodriguez. Alcune sue affermazioni del post diretta della scorsa settimana hanno infatti dato vita ad una forte polemica sui social, in cui molti hanno richiesto che la produzione prendesse dei seri provvedimenti. Il tutto è nato dallo scontro fra Ignazio Moser e Daniele Borsari, per via della nomination che quest'ultimo ha dato al primo ed alle motivazioni che lo hanno convinto a votarlo. Con effetto domino, nei minuti successivi alla messa in onda, Jeremias è stato fra i primi concorrenti a ricevere le confidenze di Moser e la sua aggressività ha spinto i telespettatori ad infiammare i social. La stessa moglie di Bossari, Filippa Lagerback, ha manifestato inoltre una forte preoccupazione per le minacce non troppo velate di Jeremias Rodriguez, che si è dichiarato pronto ad attendere il conduttore fuori dalla Casa per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Questo tipo di atteggiamento da parte del fratello di Belen non era passato inosservato fin dal suo ingresso nel reality, subito seguito da un forte pentimento. Anche in questo caso, Jeremias è finito a singhiozzare subito dopo aver esternato la propria rabbia verso Borsari, ma questa volta i telespettatori non sono rimasti convinti della sua sincerità. Jeremias sembra inoltre aver chiarito i problemi con Simona Izzo, che l'hanno spinto a votarla durante l'ultima nomination.

JEREMIAS RODRIGUEZ E LE ANTIPATIE DEI TELESPETTARORI

Jeremias Rodriguez è forse fra i concorrenti del Gf Vip 2 che si trovano più in bilico. Se la decisione dipendesse dal pubblico da casa, non ci sono dubbi che sarebbe il primo a ricevere la maggior parte dei voti. All'interno della Casa, il fratello di Cecilia gode ancora di una certa protezione e non solo per la maggiore simpatia che sembra riscuotere la sorella. Concorrenti come Ignazio Moser, Luca Onestini e Gianluca Impastato sembrano infatti aver creato attorno al ragazzo una specie di bolla di sapone che per ora l'ha salvato da un'eventuale nomination. Il suo carattere può non aver preoccupato i compagni d'avventura, ma di certo ha stimolato l'astio nei telespettatori italiani. L'impulsività e la tendenza a pentirsi - forse anche in modo poco sincero - sono fra i punti deboli più evidenti di Jeremias, che presto potrebbe ritrovarsi ad un passo dalla porta rossa.

LE DISTANZE DA CRISTIANO MALGIOGLIO: COME SI COMPORTERA' NELLA CASA DEL GF VIP 2017?

Difficile dire se Jeremias Rodriguez potrà proseguire a lungo il suo percorso al Gf Vip 2. Il fatto che giochi in coppia con la sorella Cecilia gli permette di non finire nel mirino degli altri concorrenti, che per dargli una nomination tengono di certo in considerazione anche il comportamento della ragazza. Fino ad ora l'unica persona con cui sembra aver preso maggiormente le distanze è Cristiano Malgioglio e non solo per le numerose menzogne che non ha digerito, ma a causa delle contestazioni che il paroliere ha fatto alle sue spalle nei giorni successivi. Svelato l'arcano durante l'ultima diretta, sia Jeremias che Cecilia hanno già espresso agli altri concorrenti di voler votare Malgioglio per fargliela pagare. Non è escluso tuttavia che entrambi decidano di cambiare idea e di puntare verso un altro vip, come già accaduto nella precedente settimana.

© Riproduzione Riservata.