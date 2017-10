LA MUSICA DEL SILENZIO/ Su Rai 1 il film con Toby Sebastian (oggi, 2 ottobre 2017)

il film biografico in prima serata su Rai 1

NEL CAST DEL FILM SU ANDREA BOCELLI, TOBY SEBASTIAN E ANTONIO BANDERAS

La musica del silenzio, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola biografica che è stata diretta da Michael Radforf ed interpretata da Toby Sebastian, Antonio Banderas, Jordi Mollà, Luisa Ranieri, Ennio Fantastichini, Francesco Salvi e Andrea Bocelli. Prodotto in Italia nel 2017, il film è uscito ufficialmente il 18 settembre 2017. La trama della pellicola, diretta dal regista di grande opere come Il postino e Il mercante di Venezia, è liberamente ispirata alla vita di Andrea Bocelli, uno dei più grandi e stimati tenori al mondo. Parte del soggetto è stato poi tratto dall'opera biografica scritta dallo stesso Bocelli. Il film La musica del silenzio si è avvalso di un cast di gran qualità con grandi artisti di calibro internazionale come Antonio Banderas e Toby Sebastian. È presente, in un piccola parte, anche lo stesso Andrea Bocelli. La storia de La musica del silenzio descrive con grande maestria e sensibilità tutta la carriera e parte della vita privata di Andrea Bocelli, costellata da grandi successi ma anche da immense sofferenze e difficoltà. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA MUSICA DEL SILENZIO, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Amos Bardi, che fin da piccolo dimostra di essere dotato di una voce straordinaria e fuori dal comune. Tuttavia, Amos soffre di una grave patologia agli occhi che nel corso del tempo lo priverà quasi totalmente della vista. Fin da piccolo si sottoporrà ad una serie infinita di operazioni molto delicate. La malattia lo costringerà anche ad allontanarsi dalla sua famiglia, in quanto costretto a recarsi in un istituto per non vedenti con l'obiettivo di apprendere la tecnica di lettura del Braille. Ad aggravare la situazione è poi un terribile incidente che, in situazioni normali sarebbe stato innocuo e banale. Il povero Amos viene infatti colpito in volto da una pallonata. L'incidente lo rende completamente cieco. La grande sofferenza non scalfisce l'animo di Amos che decide di dedicarsi completamente alla musica. Sarà proprio questa meravigliosa arte a permettergli di superare tutte le grandi difficoltà che la vita gli ha imposto.

