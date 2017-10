LEGENDS OF TOMORROW 2 / Anticipazioni 2 ottobre episodi 8,9,10: Rip ha perso la memoria!

Legend's of Tomorrow 2, in prima Tv su Premium Action

Nella prima serata di oggi, lunedì 2 ottobre 2017, Premium Action trasmetterà tre nuovi episodi di Legends of Tomorrow 2, in prima Tv assoluta. Saranno l'ottavo, il nono e il decimo, dal titolo "Invasione!", "Gli intoccabili" e "I predatori dell'arte perduta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: nell'87, Damien Darhk (Neal McDonough) riceve l'aiuto dell'Anti-Flash per sottrarsi all'attacco della DAE. Intanto, Mick (Dominic Purcell) e Ray (Brandon Routh) si allenano con la pistola di Snart, mentre Vixen (Maisie Richardson-Sellers) e Nate (Nick Zano) si scambiano alcune confidenze. Il gruppo in seguito si divide in due diverse epoche: mentre Nate e Vixen si recheranno alla base della JSA nel 1987, il resto del team farà un giro alla Casa Bianca. Qui, Stein (Victor Garber) incrocia il se stesso del passato e capisce che la linea temporale è stata compromessa, dato che quell'evento non è mai avvenuto. Mick e Ray si imbattono invece in Darhk è scoprono che è responsabile dell'anomalia temporale. Sara (Caity Lotz) si lancerà poi nel suo inseguimento, ma viene fermata dagli amici prima che lo uccida. In seguito, Darhk incrona un sovietico ed infine con Stein, che viene ferito. Darhk continuerà comunque con il suo piano e consegnerà un membro sovietico in cambio di un cd, per poi fuggire all'arrivo delle Leggende. La squadra scoprirà inoltre che il criminale ha appena piazzato una bomba, che verrà disinnescata da Ray. La squadra raggiunge il 1784 per scoprire di più sull'amuleto tanto desiderato da Darhk. Una volta arrivati in Colorado, si ritroveranno a salvare dalla forca Jonah Hex (Johnathon Schaech) e scoprono che la mappa dell'America si è trasformata. Una parte del territorio è inoltre sotto il dominio di Turnbull (Jeff Fahey). Gli uomini di quest'ultimo attaccheranno in seguito parte del team, mentre Stein continua ad avere delle forti emicranie, che sottopone alle analisi di Gideon. Nel frattempo, Jax, Nate e Ray trovano delle piante che non risalgono all'epoca in cui si trovano e deducono che l'anomalia sia stata causata da un Viaggiatore del Tempo. Mick invece ha uno scontro con Turnbull, con cui alla fine inizia a bere come se fossero vecchi amici. In seguito, Ray scopre il piano di Turnbull e le Leggende si lanciano nel fermare un treno in arrivo che trasporta la stella nana, mentre Sara e Jonah cercano di distrarre il criminale. Dopo aver distrutto la miniera, Ray sfrutta un po' della pianta per creare un'armatura adatta a Nate.

LEGENDS OF TOMORROW 2, ANTICIPAZIONI 2 OTTOBRE 2017

EPISODIO 8 "INVASIONE!"

Le Leggende si ritrovano a collaborare con Arrow, The Flash e Supergirl per impedire che alcuni alieni conosciuti con il nome di Dominatori, riescano a conquistare la Terra. Caitlin convince in seguito Stein a permetterle di collaborare con Lily, la figlia con cui lo scienziato non ha mai avuto un rapporto, dato che si tratta del frutto di un'anomalia. Per fermare la minaccia, il gruppo decide di ritornare nel '51 per catturare uno degli alieni e carpire le informazioni in suo possesso, per scoprire poi i punti deboli della sua razza. Il gruppo si incontra poi con la Presidentessa americana, ma devono prima schivare Smith, un agente dei servizi segreti che cerca di catturarli.

EPISODIO 9 "GLI INTOCCABILI"

Darhk e Thawne si trovano nel 1927 e si uniscono ad un inaspettato alleato: Merlyn. Intanto, Ray e Nate proseguono con il loro allenamento, mentre Stein sviluppa un rapporto d'affetto con la figlia Lily. Le Leggende partono in seguito verso il 1927 a causa di un'aberrazione ed incontrano Eliot Ness, sicuri che sia in pericolo. L'uomo viene infatti prelevato in un secondo momento da alcuni finti agenti federali, che Stein non riesce a vedere a causa delle allucinazioni che lo stanno colpendo. Nate sarà costretto quindi a prendere il posto di Ness per impedire che la storia venga alterata, dato che l'uomo avrebbe dovuto sottrarre quel giorno il libro contabile con cui i federali possono arrestare Al Capone.

EPISODIO 10 "I PREDATORI DELL'ARTE PERDUTA"

Sei mesi prima dell'esplosione atomica, Mick continua ad avere delle visioni sul fratello, mentre le Leggende scoprono che l'amuleto serve per rintracciare la Lancia del Destino. Perché funzioni, deve essere unito ad un altro artefatto. Nel '67, le Leggende riescono a rintracciare Rip, durante un incontro con Malcolm e Damien, ma non riescono a parlargli a causa dell'arrivo dell'autorità. Una volta fatto evadere, devono fare i conti con il fatto che Rip non si ricordi nulla di loro o della sua vita.

