LORELLA CUCCARINI/ Video, la show girl dà il via a "Trenta ore per la vita" (Che fuori che tempo che fa)

Lorella Cuccarini ospite a Che fuori tempo che fa

Lorella Cuccarini torna in televisione: prima tappa a Che fuori tempo che fa, nella puntata di lunedì 2 ottobre. Su Rai Uno, in seconda serata, la showgirl parteciperà al programma condotto da Fabio Fazio, prima di tutto per dare ufficialmente il via a Trenta ore per la vita, ma anche per promuivere il suo ritorno in teatro con Non mi hai più detto ti amo e La Regina di ghiacci. La "più amata dagli italiani", in questo perioso sta alternando intrattenimento e impegno sociale, come del resto fa ormai da diverso tempo. Celebre il suo impegno a favore della causa dei bimbi colpiti da anoressia, che dal 2 al 17 ottobre la vedranno impegnata nella maratona televisiva di raccolta fondi sulle reti Rai. Recentemente, per altro, la cantante di La notte vola si è resa protagonista di un nobile gesto raccontato da Il Mattino: la conduttrice romana ha donato un defibrillatore al maestro Gianni Maddaloni e al Judo Club di Scampia, in ottemperanza al decreto Balduzzi, che obbliga le società sportive, sia dilettantistiche sia professionistiche, a dotarsi necessariamente di dispositivi salvavita.

LORELLA CUCCARINI, LA PIÙ AMATA DA TUTTI GLI ITALIANI

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto 1965. è una conduttrice televisiva, cantante, ballerina, attrice, conduttrice radiofonica e showgirl italiana. Venne scoperta da Pippo Baudo che l'ha voluta al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Raiuno Fantastico 6 e Fantastico 7, rispettivamente del 1985 e 1986. Passò poi in Fininvest (divenuta in seguito Mediaset) riscuotendo parecchi consensi con il varietà di Antonio Ricci Odiens, la cui sigla era La notte vola, la sua canzone più conosciuta, divenuta un evergreen della musica italiana. A partire dagli anni novanta si è cimentata nella conduzione di programmi televisivi sulla rete ammiraglia dello stesso gruppo, Canale 5, formando un sodalizio lavorativo con Marco Columbro con il quale ha condotto fortunate edizioni di varietà come Paperissima e Buona domenica. Dal 1994, è testimonial della maratona televisiva a scopi benèfici Trenta ore per la vita.

L'ATTIVITÀ TEATRALE

All'attività televisiva, la Cuccarini ha sempre affiancato quella teatrale, partita negli anni novanta con il musical Grease. Nel 2017 torna di nuovo a teatro con due spettacoli: il musical La regina di ghiaccio e la commedia Non mi hai più detto ti amo. Ne La regina di ghiacci incontra l’opera con un allestimento ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la Turandot di Giacomo Puccini. La nota ballerina e conduttrice tv interpreta il ruolo di una crudele e malefica regina, vittima di un incantesimo, nel cui regno gli uomini sono costretti ad indossare una maschera per non incrociare il suo sguardo. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà averla in sposa. Già nel dicembre del 2016 Lorella era stata ospite a Che Tempo che fa: in quell'occasione aveva anche presentato il suo romanzo Ogni giorno il sole, in cui racconta alcuni episodi della sua vita.

