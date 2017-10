LORENZO FLAHERTY/ E’ considerato un pilastro della casa: la cucina è il suo forte (Grande Fratello Vip 2017)

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017

L'ATTORE PASSA LA NOMINATION CONTRO SERENA GRANDI

Lorenzo Flaherty è riuscito a salvarsi dalla nomination del Grande Fratello Vip 2, registrando un successo inaspettato nella sfida contro Simona Grandi. E' stata infatti quest'ultima ad ottenere la maggior parte dei voti grazie alla scelta del pubblico da casa, ma la differenza è stata minima. Il gradimento registrato dall'attore ed ex protagonista dei RIS è stato infatti solo del 49%. Un dettaglio che richiama il testa a testa affrontato con la Grandi, che comunque è stata felice di poter ritornare a casa. La diretta del Gf Vip 2 ha permesso inoltre a Lorenzo Flaherty di commuoversi nel vedere il video messaggio lasciato dalla sua famiglia. Ha avuto modo così di rivedere il figlio minore, che con la sua vocina sottile lo ha portato fino alle lacrime. Un incontro virtuale che ha commosso anche il resto dei concorrenti, a partire da Carmen Di Pietro. La settimana trascorsa in attesa della nomination sembra aver giovato in particolar modo a Flaherty, che in un certo senso è maturato nel suo rapporto con il reality. Lo abbiamo visto fin dal termine della diretta dispensare consigli a Daniele Bossari, in seguito allo scontro del conduttore con Ignazio Moser. Secondo Lorenzo Flaherty infatti, le nomination dovrebbero prevedere motivazioni più semplici rispetto a quelle fornite finora dalla maggior parte dei concorrenti e va sempre considerato che alla fine il Gf Vip è solo un gioco.

LORENZO FLAHERTY: UN UOMO CHE MEDIA LE TENSIONI

La settimana di Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2 è proseguita senza troppi intoppi. L'attore continua ad essere un pilastro per la comunità della Casa, per via delle sue attitudini in cucina. Da notare anche la sua propensione a calcolare ogni minimo dettaglio negli ingredienti per evitare che qualsiasi inquilino abbia le stesse porzioni, sapendo che il cibo è uno dei principali motivi di conflitto. In questa nuova settimana di reality, Lorenzo Flaherty si è inoltre distinto rispetto al resto del gruppo per via della sua capacità di mediare le tensioni, anche se il chiarimento avuto con Carmen Di Pietro ha in realtà sfiorato lo scontro. Lorenzo ha infatti sottolineato alla showgirl di non averla nominata per via di un presunto complotto che si sarebbe creato alle sue spalle, ma per motivazioni personali. Senza considerare che durante le votazioni, l'artista ha fatto il nome di Simona Izzo e non quello di Carmen. La nomination ha giovato molto al gioco di Lorenzo, che ora non solo è più attivo ma anche più propenso a farsi conoscere dagli altri concorrenti. .

SARA' NOMINATO ANCORA DAI SUOI INQUILINI DELLA CASA DEL GF VIP 2017?

Il cambiamento vissuto da Lorenzo Flaherty in quest'ultima settimana di Gf Vip 2017 non lo salva di certo da una prossima nomination. Anche se si è salvato per il rotto della cuffia di fronte ad una concorrente come Serena Grandi, potrebbe perdere nel confronto con altri inquilini della Casa. Dalla sua parte ha l'essersi ritagliato uno spazio importante all'interno del reality e la decisione di non voler prendere parte ad una coalizione contro altri concorrenti. Anche se questo dettaglio lo ha reso più isolato rispetto al resto del gruppo, ora che i due gruppi si sono uniti sotto lo stesso tetto, il comportamento di Lorenzo Flaherty potrebbe risultare più vincente rispetto a quello di chi sta creando fazioni e preferenze. L'attore rimane comunque uno dei più quotati ad una prossima uscita.

© Riproduzione Riservata.