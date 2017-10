LUCA ONESTINI/ Aspettative troppo alte per i fan dell'ex tronista? (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

LUCA ONESTINI E IL RAPPORTO CON JEREMIAS

Luca Onestini non è riuscito a scuotere i fan del Grande Fratello Vip 2017, come invece avevano previsto in molti. L'ex tronista non ha mutato il proprio atteggiamento anche in quest'ultima settimana, anche se è sempre più evidente il suo favoritismo nei confronti di Jeremias Rodriguez. Un legame che potrebbe compromettere la sua stessa permanenza nella Casa, date le numerose contestazioni conquistate dal fratello di Belen. Prima dell'ultima nomination, era sembrato tra l'altro che Luca avrebbe unito gli intenti con i Rodriguez per votare Simona Izzo, ma all'ultimo ha preferito dare il proprio voto a Carmen Di Pietro. In realtà entrambe le concorrenti erano finite al centro di discorsi notturni fra i due ragazzi, per cui non è escluso che Luca e Jeremias abbiano deciso di unire gli scopi e di diversificare appositamente le nomination. Gli ultimi giorni invece hanno messo in luce una maggiore saggezza in Luca Onestini, soprattutto nel gestire la lite fra Carmen Di Pietro e Simona Izzo. L'ex tronista è stato infatti presente all'evento assieme a Cristiano Malgioglio, ma mentre il paroliere ha cercato di buttare tutto su note più ironiche, Luca ha preferito sottolineare come lo scontro fosse nato da una sciocchezza. Di fronte a due caratteri forti come quelli della Izzo e della Di Pietro, le parole del ragazzo sono rimaste inascoltate.

L' EX TRONISTA DEVE ANCORA INTEGRARSI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?

Il Gf Vip 2 non ha permesso per ora a Luca Onestini di emergere di fronte al resto dei concorrenti. Forse per via del pensiero dell'ex tronista di essere in qualche modo ''meno importante'' rispetto agli artisti presenti nella Casa. Dovrebbe al più presto ritornare sui suoi passi e pensare ad una precisa strategia di gioco per rimanere nel reality, anche se rimane in forse la possibilità che voglia effettivamente proseguire il gioco. Luca Onestini ha manifestato durante la prima settimana un forte desiderio di ritornare a casa, ma una volta superato l'impatto con i limiti imposti dal programma, sembra ormai aver superato tutto. Negli ultimi giorni lo abbiamo visto infatti più sciolto e più spensierato, anche se è rimasta una forma di malinconia. Jeremias Rodriguez potrebbe rivelarsi il principale ostacolo per un'eventuale vittoria di Luca, anche se sui social sembra aver perso quello smalto conquistato nel periodo di Uomini e Donne. Come tronista, Onestini era infatti fra i prescelti di una grande fetta di pubblico, ma di certo non sono mancati anche gli haters.

LUCA ONESTINI DEVE TROVARE IL SUO SPAZIO NEL REALITY?

Luca Onestini è forse vittima delle aspettative di chi lo vedeva già vincente al Grande Fratello Vip 2. L'ex tronista per ora non è riuscito a dimostrare il proprio carattere, per quanto molti eventi della sua vita siano ormai conosciuti dai telespettatori italiani. Esistono tuttavia ancora diverse zone d'ombra che potrebbe approfondire durante il confronto aperto con gli altri concorrenti, oppure trovare il modo di farsi notare maggiormente rispetto agli altri. Il fatto di non essere considerato fra i più forti della Casa lo pone per ora in una situazione di vantaggio, destinata tuttavia a scemare nel breve periodo. Già adesso, a causa della presenza di diversi gruppi e gruppetti di concorrenti, è necessario che Onestini trovi il suo spazio nel reality e riesca a conquistare i fan. Il pubblico che lo ha apprezzato durante Uomini e Donne potrebbe facilmente farlo rientrare nelle proprie grazie, assicurandogli così di proseguire questa nuova esperienza televisiva.

© Riproduzione Riservata.