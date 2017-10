Laura Fiini/ La fidanzata di Marco Predolin: "Sono stata minacciata", il suo sfogo (Grande Fratello Vip 2017)

Laura Fiini, lo sfogo della fidanzata di Marco Predolin

Laura Fiini difende il fidanzato Marco Predolin

Laura Fiini scende in campo in difesa del suo fidanzato, l'ex conduttore esperto in cucina Marco Predolin. Tra le pagine di Spy, il lungo sfogo della donna, stanca di ricevere brutte parole in rete (ma anche dal vivo) nella speranza che, le sue dichiarazioni, possano far capire al pubblico da casa, la buonafede del suo compagno. Per Laura non si tratta di omofobia e nemmeno di attacchi verso Cristiano Malgioglio: per quale motivo allora, il suo compagno si presenta in maniera tanto aggressiva nella Casa del Grande Fratello Vip? "Si è lasciato andare senza dar peso alle parole e dimenticandosi completamente delle telecamere. Il problema è che lo ha fatto verso Malgioglio e non verso un eterosessuale, diversamente forse non avrebbe suscitato tutto questo clamore, ma Marco non ha pensato a questo perché in lui non c'è il pregiudizio e su questo che è cascato, credo lo ritenga un concorrente forte all'interno della casa. Non c'è dolo, ma c'è l'errore volontario", ha confessato la donna. Laura ha poi affermato che secondo il suo punto di vista, sull'intera faccenda si sta veramente esagerando tanto che, dopo le parole infelici di Predolin, per lei sono arrivate perfino delle minacce di morte. Prima di entrare nella Casa, Marco Predolin aveva parlato della sua fidanzata di 26 anni più giovane, tra le pagine di Nuovo TV: "Mi piacciono la sua concretezza e la sua praticità. E poi è molto affettuosa e attenta. Tra noi c'è la chimica, che di sicuro fa la sua parte. Ci somigliamo molto nel carattere, nel bene e nel male. Stiamo bene insieme e cerchiamo di pianificare il nostro futuro. Con lei sono tranquillo".

Laura Fiini minacciata: ecco lo sfogo

"Ho ricevuto minacce per le parole del mio fidanzato. Ma di cosa stiamo parlando? E' pur sempre il Grande Fratello, un reality, un gioco televisivo, non la vita reale. Chi ha offeso e umiliato il mio compagno, non lo conosce lontanamente. Mi fa molto tristezza tutto questo", racconta la compagna di Marco Predolin tra le pagine del settimanale Spy. L'uomo, in gioco dentro la Casa del Grande Fratello Vip, sta dando modo di infiammare la rete: "Se devo basarmi su ciò che leggo in giro, sembra che lo vogliano fuori, morto, out, distrutto. Ditemi voi se anche questi tipi di attacchi non meritano importanza. Ma Marco è una persona intelligente e razionale. Vedrete se la caverà. Lui se la cava sempre. Mi sembra tutto così esasperato". Cosa succederà oggi durante il prime time? Alfonso Signorini rimprovererà Marco Predolin? L'uomo incontrerà la sua compagna che gli farà rendere conto del trambusto fuori? Staremo a vedere se la redazione del programma, si deciderà finalmente a prendere qualche provvedimento nei suoi confronti.

