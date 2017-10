MARCO PREDOLIN / Bestemmia al Grande Fratello Vip: il concorrente rischia l'espulsione?

Marco Predolin al Grande Fratello Vip 2017

Marco Predolin è uno dei concorrenti più controversi e discussi della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Nelle prime settimane di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia è stato criticato pesantemente per le sue dichiarazioni omofobe, molte delle quali lo hanno portato allo scontro con Cristiano Malgioglio. Non a caso, nel serale della scorsa settimana Alfonso Signorini lo ha rimproverato, rifiutandosi di chiarire con lui una situazione diventata sempre più scomoda. In tale circostanza, Ilary Blasi aveva rassicurato il pubblico, affermando che l'argomento sarà ritrattato nella diretta del 2 ottobre e a quanto pare non sarà questo l'unico motivo di discussione di questa sera. Poche ore fa, infatti, il conduttore si è reso protagonista anche di una bestemmia, che ha lasciato allibiti i fan del programma. L'affermazione assolutamente inascoltabile è stata identica a quanto detto da Matteo Casnici nell'edizione NIP del Grande Fratello 11 e che aveva portato all'immediata espulsione del concorrente. Anche a Marco Predolin sarà riservato lo stesso trattamento?

Marco Predolin: dopo la bestemmia arriva l'espulsione?

Il Grande Fratello Vip è stato fin troppo comprensivo fino ad ora con Marco Predolin, che nelle prime settimane all'interno della casa non si è espresso nel migliore dei modi nei confronti di Cristiano Malgioglio, mettendo in evidenza dei comportamenti omofobi. La bestemmia da lui pronunciata qualche ora fa potrebbe quindi peggiorare una situazione già particolarmente complicata, mettendo in pericolo la sua esperienza nel reality show di Canale 5. Sebbene il conduttore questa settimana possa contare sull'immunità, la produzione potrebbe optare per una squalifica, come molti fan chiedono a gran voce sul web: " Bestemmione in diretta. Predolin va squalificato. PUNTO" , "La cosa triste è che per vederlo squalificato abbiamo dovuto aspettare la bestemmia come se non fossero bastate tutte le cose dette nelle scorse settimane. Sempre se si decidono a squalificarlo, ovviamente".

