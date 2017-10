MARCO PREDOLIN/ Il pubblico lo vorrebbe fuori ma lui conquista l’immunità (Grande Fratello Vip 2017)

Marco Predolin al Grande Fratello Vip 2017

MARCO CONQUISTA L'IMMUNITA' ED E' SALVO DALLA NOMINATION

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2017 continua a richiedere a gran voce che Marco Predolin guadagni la strada d'uscita. Non sono passate inosservate infatti diverse sue osservazioni al limite dell'omofobia, le stesse che Alfonso Signorini gli ha contestato durante l'ultima diretta. Cristiano Malgioglio ha preferito invece adottare la strategia del politically correct durante la messa in onda, riservando il proprio pensiero su Marco ad alcune confidenze post puntata. Il conduttore infatti ha infatti manifestato il desiderio di bruciare il paroliere come Giovanna d'Arco, una battuta al limite dell'ironia che i telespettatori non hanno gradito. Dopo aver conquistato il ruolo di Capitano ed aver battuto Gianluca Impastato, Marco ha ottenuto l'immunità per la prossima nomination. Anche se il suo nome dovesse saltare fuori, non potrebbe quindi essere estromesso dal reality. Nonostante la differenza d'età, per ora il conduttore continua a sentirsi vicino a Luca Onestini e Jeremias Rodriguez e non è da escludere che stia seguendo una strategia ben precisa.

CRISTIANO MALGIOGLIO NON DIMENTICA LE PAROLE DI MARCO PREDOLIN

Marco Predolin si è salvato fino ad ora dalla gogna mediatica grazie alle nomination dirette ad altri concorrenti del Gf Vip 2. Simona Izzo e Carmen Di Pietro, così come Daniele Bossari, sono rientrati nel vortice delle attenzioni negative perché sono gli unici ad esporsi molto rispetto agli altri. Un dettaglio che il conduttore dovrebbe tenere in considerazione. Ora che i due gruppi si ritrovano riuniti sotto lo stesso tetto, Marco Predolin diventa il prossimo a poter finire nella lista dei nominati. Cristiano Malgioglio in particolare non sembra aver dimenticato le sue parole e non è escluso che qualche altro concorrente si unisca nei suoi intenti pur di compiacerlo. Se Carmen si dovesse salvare al televoto, potrebbe infatti seguire la scelta del paroliere e nominare Marco. Purtroppo quest'ultimo fino ad adesso si è fatto notare più in negativo che in positivo e sarà difficile riuscire a conquistare il pubblico dopo aver distrutto in partenza qualsiasi proposito di vittoria.

TRE OSTACOLI PER MARCO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP...

Nei prossimi giorni, Marco Predolin dovrebbe concentrarsi di più nello stringere rapporti cordiali con i concorrenti più forti del Grande Fratello Vip 2. Per ora ha invece conquistato uno scontro acceso con Simona Izzo, che di certo non esiterà a nominarlo. Stesso discorso anche per Cristiano Malgioglio, che assieme all'attrice ed a Carmen Di Pietro è fra i favoriti del pubblico da casa. Tre grossi ostacoli che potrebbero rivelarsi fatali per Marco, che si trova già in equilibrio precario. In questi primi giorni di reality sembra essersi concentrato fin troppo nel colmare le distanze con i concorrenti più giovani, legate all'età. Scegliendo questa strada, si è dimenticato che sono ben altri i coinquilini più forti e preferiti dai telespettatori. Difficile riuscire a riparare ai danni registrati in queste due settimane di reality, soprattutto perché i concorrenti con cui è entrato in contrasto sembrano non aver dimenticato nulla di quanto accaduto.

© Riproduzione Riservata.