Mario Serpa / Uomini e Donne: il ritorno come opinionista scatena l’entusiasmo del pubblico (Trono Classico)

Mario Serpa

Mario Serpa torna nello studio del trono classico di Uomini e Donne come opinionista. L’ex corteggiatore è stato scelto da Maria De Filippi per rinnovare il parterre degli opinionisti. Accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, per tutta la stagione del trono classico di Uomini e Donne ci sarà anche Mario Serpa che, dopo aver conquistato il pubblico come corteggiatore, è pronto a fare lo stesso come opinionista. Mario, prima di accettare l’offerta di Maria De Filippi, ha già fatto le prove nella scorsa stagione quando, subito dopo il fidanzamento con Claudio Sona, tornò in trasmissione come ospite commentando spesso soprattutto il trono di Sonia Lorenzini con la quale non c’era molta simpatia. La nuova avventura come opinionista entusiasma tantissimo Mario che è pronto ad emozionarsi ma anche a stroncare i corteggiatori e le corteggiatrici che daranno vita ad inutili polemiche. Naturalmente, Mario cercherà soprattutto di aiutare Alex Migliorini. Il tronista gay spera di vivere una favola d’amore nello studio del programma di Maria De Filippi e Mario potrebbe essere la persona migliore per dargli consigli.

DA CORTEGGIATORE A OPINIONISTA

Mario Serpa è stato il corteggiatore preferito della scorsa stagione di Uomini e Donne. La sua storia con Claudio Sona ha fatto sognare il pubblico del programma dell’amore che ha promosso a pieni voti la scelta di Maria De Filippi di dare spazio anche al trono gay. Un amore che sembrava destinato a durare a lungo e che, invece, non solo è finito ma ha anche scatenato accese polemiche. Suo malgrado, infatti, Mario è stato coinvolto nella bufera che ha travolto Claudio Sona, accusato dall’ex fidanzato Juan Fran Sierra di aver portato avanti il loro fidanzamento durante la sua avventura da tronista. Mario ha sempre cercato di mantenere le distanze dalla situazione. Un atteggiamento che è piaciuto alla redazione di Uomini e Donne e alla stessa Maria De Filippi che ha così deciso di premiarlo offrendogli la sedia da opinionista anche se il pubblico sperava di vederlo sul trono.

