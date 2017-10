Mikaela Neaze Silva / Chi è la nuova velina di Striscia La Notizia: da Zelig Circus al Tg satirico

Mikaela Neaze Silva, nuova velina

Mikaela Neaze Silva, nuova velina di Striscia la Notizia, ha 23 anni ed è in Italia dall’età di 6 anni. Nata a Mosca da genitori medici – il padre è dell’Angola, la madre afghana. Vive a Camogli e ha studiato danza a Genova. Dopo il diploma ha lavorato in Cina come modella e ballerina, e parla ben cinque lingue: portoghese, italiano, francese, inglese e spagnolo. Come pari la sua collega mora, anche Mikaela Neaze Silva ha già vissuto alcune esperienze sul piccolo schermo. Ha partecipato infatti a Dance dance dance e Zelig Circus, come ha sottolineato lei stessa durante la presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, ma sembra che il suo lavoro in tv sia stato fermato da una partenza improvvisa per la Cina.

PRIMA DI STRISCIA ALTRE ESPERIENZE IN TV

Riguardo la nuova esperienza la nuova velina, attraverso Sorrisi e Canzoni, rilasciò le seguenti dichiarazioni: "Mi è stata data una bella possibilità per esprimermi artisticamente, ma anche per rinnovare il canone di bellezza in tv: sono la prima velina di colore per giunta bionda a Striscia, un programma che mi è sempre piaciuto molto. Ricordo che io, mia mamma e la mia sorellina lo guardavamo quasi tutte le sere, tutte insieme a ora di cena. E ancora adesso è un appuntamento che non posso mancare, perché mi fa morire dal ridere: la rubrica "Striscia lo striscione" di Cristiano Militello, ma soprattutto i commenti alle simulazioni dei calciatori in "tutti giù per terra"". Protagonista, purtroppo, di insulti razziali provenienti dalla rete, anche Alessia Mancini, interpellata a margine della presentazione dei palinsesti Sky ha detto la sua: "Siamo tutti uguali, il colore della pelle non ci differenzia, siamo in Italia e sarebbe bello fare onore al nostro Paese".

