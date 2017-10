Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, due passi avanti e uno indietro con Sabrina Ghio?

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

Primi dubbi su Nicolò Fabbri e la sua relazione con Sabrina Ghio serpeggiano sui social e sulle pagine legate alla trasmissione. Il giovane sembra pronto a corteggiare la neo tronista di Uomini e donne. La asseconda in tutto, le apre la portiera dell'auto, la corteggia proprio come piace a lei, come le migliori comedy americane, ma questo basterà per farle girare la testa. Lo stesso Gianni Sperti ha più volte sottolineato, e lo stesso farà nella puntata di oggi del trono classico, che le donne spesso amano i belli e dannati e non i ragazzi dolci e leali, che sia proprio Nicolò Fabbri il primo non scelto di questa nuova edizione di Uomini e donne. Gli indizi ci sono tutti e anche se oggi, secondo le ultime anticipazioni, lo vedremo tenere testa al suo rivale Nicolò R., tutto lascia pensare che Sabrina sia già proiettata verso quest'ultimo a discapito del primo. Sarà davvero così o è solo un'impressione?

PRIMA DELUSIONE DELL'ANNO IN ARRIVO?

Sabrina Ghio è ormai una donna ancora più matura della sua età per via delle esperienze, della bambina che ha avuto e del suo primo matrimonio fallito. I suoi corteggiatori appaiono poco sicuri, "piccoli" di età e con poche esperienze rispetto alle sue, riuscirà davvero a trovare un punto in comune con loro? La tronista ha deciso di uscire in esterna ancora con i due Nicolò tra fiori, pic nic e confidenze, ma ancora non sembra essere scattato nulla e chi si aspettava già il primo bacio rimarrà deluso visto che Nicolò Fabbri porterà ancora a casa solo qualche timido sorriso. Le cose cambieranno in meglio per lui o quando Nicolò R cambierà atteggiamento e inizierà a corteggiare la tronista, tutto sarà finito per lui?

