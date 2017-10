Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, da tentatore di Giorgia Lucini a corteggiatore di Sabrina Ghio

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Cambio di tattica per Nicolò Raniolo alla corte di Sabrina Ghio? Così sembra, almeno secondo le prime anticipazioni della puntata di oggi del trono classico di Uomini e donne. Nei giorni scorsi, chi ha guardato le puntate, si è accorto che il corteggiatore continua a comportarsi davvero molto strana. Nicolò finge di non essere interessato alla tronista e di essere in studio per osservarla e capire se possa davvero scattare qualcosa tra di loro ma, al momento, non hanno fatto altro che discutere. Nicolò ha evidenziato più volte che Sabrina non è proprio il suo tipo di ragazza ma, comunque, dovrebbe "rincuorarla il fatto che è tornato in studio" per la nuova registrazione. Sabrina prende con le pinze il corteggiatore e più di una volta sembrava pronta a partire in quarta con lui. Dal canto suo, la tronista ha detto più volte di voler essere corteggiata e di non voler correre dietro a nessuno, soprattutto a Nicolò. Sarà proprio da qui che nascerà qualcosa come nelle migliori delle commedie romantiche.

NICOLÒ RANIOLO DENTRO O FUORI?

Cosa vedremo oggi nella nuova puntata di Uomini e donne? Tranquilli, Nicolò Raniolo sarà ancora in studio e sarà uno dei primi a scendere le scale visto che Sabrina lo ha riportato in esterna. Le cose tra loro sembrano essere migliorate tanto che lo stesso corteggiatore sembra essere disteso e pronto a confermare che con la tronista si respira un'aria nuova. Secondo il suo rivale, Nicolò, le parole di Raniolo sono solo di circostanza e date dal fatto che ha notato la tronista fredda e ferma sulle sue posizioni. Sarà vero o tra i due sta davvero nascendo qualcosa? Oggi in studio i due avranno modo di confrontarsi davanti alla loro tronista che ha preso parte alla registrazione con la febbre. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti diranno la loro sui due corteggiatori e il loro modo di fare e, come sempre, saranno ancora sulla parte opposta della carreggiata.

