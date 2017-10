Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2017 a LatteMiele le previsioni per tutti i segni

Paolo Fox, torna con il suo oroscopo del giorno - La Pressr

OROSCOPO DI PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 2 OTTOBRE 2017

La settimana inizia per i nati sotto il segno del Leone con qualche problema per quanto riguarda i soldi, un aspetto che ricorre spesso nella tua vita. Spese maggiori e nuove esigenze contribuiscono a non a far sentire sicuro; resiste la volontà di cambiare, ma bisogna anche fare attenzione e valutare attentamente ogni scelta, evitando situazioni potenzialmente rischiose. Non bisogna fare passi più lunghi della gamba. Quella del Cancro è sicuramente settimana interessante, con una Luna favorevole che può creare privilegi, indurre situazioni di importanza e nuove chiamate di lavoro. Attenzione però a non caricarti di troppi impegni, perché a dicembre si avrà bisogno di tutte le energie a disposizione. Se si intraprendono nuovi incarichi e decisioni con calma e valutando bene le questioni legali; giornate intriganti per quanto riguarda l'amore.

OROSCOPO IN PILLOLE

Facciamo ora una breve analisi segno per segno della giornata di oggi, lunedì 2 ottobre 2017. L'Ariete vede Sole e Mercurio in opposizione e studia nuove strategie per emergere. Il Toro potrebbe avere necessità di chiudere alcuni contenziosi che sbucano dal passato. Sarà un inizio settimana sbadato per i nati sotto il segno dei Gemelli. La Luna è invece favorevole e crea privilegi per il Cancro. Qualche problema di soldi potrebbe creare un po' di pressione ai nati sotto il segno del Leone. La Vergine è in un momento di stress difficile da gestire. La Bilancia deve sfruttare l'ultima settimana con la Luna favorevole nel segno cosa che condivide con lo Scorpione. Quest'ultimo segno può giovare anche dell'influsso positivo di Marte e Venere da oggi fino a venerdì. Il Sagittario invece combatte contro una Luna nervosa. Il Capricorno vivrà un inizio di settimana al top per pagare dazio con un calo nei giorni seguenti. Transito particolare di Giove per l'Acquario e Luna positiva per i Pesci.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Partiamo dal parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox secondo quanto raccontato a LatteMiele durante la rubrica consueta Latte e Stelle. Continuano le difficoltà del segno del Sagittario che vede una Luna nervosa e dispettosa nel segno. Non si riesce a uscire da un momento complicato, serve sicuramente un po' di attenzione per evitare di ritrovarsi a superare le difficoltà. I Pesci sono finalmente riusciti a trovare un equilibrio proseguendo i buoni propositi di una domenica che ha aperto un mese di ottobre che sarà determinante. Il noto astrologo per tutta l'estate ha sottolineato come l'autunno sarebbe stato un momento di volo, di spicco per i nati sotto questo segno, sicuramente si stanno per vedere i primi frutti di una lunga attesa durata per mesi. Il Cancro era molto agitato e invece ora sembra fuori dalle difficoltà inaugurando una settimana che si prefigura già dalle sue prime battute davvero molto interessante.

