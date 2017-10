PAOLA CARUSO, IVAN GONZALEZ E MALENA/ Triangolo amoroso a Pomeriggio 5: la Matromarino conferma il flirt

Paola Caruso, Ivan Gonzalez e Malena

Colpo di scena a Pomeriggio 5: Malena Mastromarino e Ivan Gonzalez si sono sentiti dopo l'incontro nel programma di Barbara D'Urso. L'attrice hard racconta cosa è accaduto tra i camerini: "Io gli ho chiesto una foto, però lui mi ha chiesto il numero di cellulare così che io potessi mandargli questa foto. Da qui sono partiti una serie di messaggini e lui mi ha chiesto di vederci per una cena ma io non potevo perchè avevo una serata, quindi non ci siamo visti". Un'amica di Malena racconta che tra loro due i messaggi continuano, intanto in studio Paola Caruso dichiara che per lei "Ivan è morto e sepolto" visto il comportamento avuto con lei. "Ma ti sembra normale uno che si comporta così? Che viene in Italia per me ma scrive ad un'altra? Se torna ci parlo io, sono io quella che non balla poi" conclude la showgirl a Pomeriggio 5. (Anna Montesano)

IVAN ATTRATTO DA MALENA

Una puntata di Pomeriggio 5 ricca di gossip quella in onda oggi, 2 ottobre 2017. Inizia infatti con molti scoop questo mese per lo show di Barbara D'Urso, che già nell'anteprima annuncia di un presunto triangolo amoroso che vede protagonisti Paola Caruso, Malena Mastromarino e il tronista spagnolo Ivan Gonzalez. Ricordiamo infatti che la Caruso ha conosciuti Ivan nel corso della sua avventura a Supervivientes (L'Isola dei Famosi spagnola) ed è qui che è nato un flirt col tronista. Paola ha poi dichiarato di essersi innamorata di lui, ma questa storia non ha avuto seguito. Questo fino a quando La D'Urso non ci ha messo il suo zampino, facendo incontrare i due proprio nello studio di Pomeriggio 5 e per ben due volte.

TRIANGOLO AMOROSO A POMERIGGIO 5?

Proprio alla seconda apparizione di Ivan Gonzalez, il tronista ha conosciuto Malena, presente tra gli ospiti, e ha avuto immediatamente apprezzamenti per lei, trovandola una bellissima ragazza. Da qui ecco nascere i primi gossip che sicuramente non saranno piaciuti a Paola Caruso. L'ex Bonas di Avanti un altro sperava di averlo conquistato, ma un altro ostacolo è apparso all'orizzonte. Cosa accadrà nella puntata di oggi e cosa è accaduto in questi ultimi giorni? Paola Caruso, Malena Mastromarino e il tronista spagnolo Ivan Gonzalez saranno oggi ospiti di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 dove potrebbero arrivare rivelazioni davvero inaspettate su questo triangolo amoroso. D'altronde sia la Caruso che Malena sono single e l'ex naufrago spagnolo potrebbe fare una nuova scelta in diretta proprio nello studio di Canale 5.

