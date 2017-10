Pronostico Grande Fratello Vip 2017 / Daniele Bossari e Carmen Di Pietro, chi uscirà? Squalifica in arrivo!

Daniele Bossari e Carmen Di Pietro nomination

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2 sarà ricca di sorprese ma anche di momenti di tensione. Il televoto di questa sera vede due personaggi molto forti della Casa a battersi per rimanere nello show di Canale 5, Daniele Bossari e Carmen Di Pietro, entrambi infatti molto amati dal pubblico. Il televoto è ancora aperto e vede i due battersela alla pari anche se, stando alle preferenze palesate dal web, pare essere la Di Pietro la concorrente maggiormente a rischio. C'è però un ma, visto che questa sera potrebbe esserci un gran colpo di scena: l'annullamento di questo televoto. Si fanno sempre più insistenti le voci della squalifica di Marco Predolin, che potrebbe arrivare in diretta questa sera e "salvare" dalla possibile eliminazione Daniele e Carmen.

TELEVOTO ANNULLATO E SQUALIFICA IN ARRIVO

Predolin, oltre ai commenti ritenuti "omofobi" e a gesti che hanno fatto discutere, ieri si è reso protagonista di una bestemmia udita da tutto il pubblico del Grande Fratello Vip e diventata virale. Sarebbe stata questa la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, causando la sua imminente squalifica. D'altronde a confermarlo nelle ultime ore è arrivato Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia e Oggi, che ha annunciato: "Stasera Marcolino Prefolin sarà cacciato fuori dalla Casa a causa della sua ormai nota bestemmia in diretta - svela su Instagram - Baffetto non ne fa una giusta! È stato lui a rifilarci la Hunziker in tv (vedi foto di loro ai tempi del fidanzamento), si fece sgamare che era 'La talpa' dopo 40 minuti dall'inizio del fu reality e ora invece di imprecare contro il ciuffo di Malgy si è messo pure a bestemmiare". Stessa comunicazione poi confermata a Pomeriggio 5.

