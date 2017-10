Ragazzi gay cacciati di casa a Napoli/ Cristiano Malgioglio: “voglio aiutarli, è inconcepibile!" (Gf Vip 2)

Malgioglio, appello per i gay cacciati da casa

CRISTIANO MALGIOGLIO: VOGLIO AIUTARE I DUE INNAMORATI

Il caso di Francesco e Giuseppe, cacciati da casa perché gay, è tornato d'attualità: Cristiano Malgioglio li ha infatti tirati in ballo durante la puntata di oggi del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d'Italia si è parlato negli ultimi giorni di omosessualità e omofobia, quindi il cantante e paroliere ha lanciato un appello: ha chiesto ad Alfonso Signorini e agli autori del programma di fargli avere notizie dei due ragazzi. «Vorrei aiutarli, vi prego, fatemi sapere qualcosa. Non è possibile, è inconcepibile che in Italia si venga cacciati di casa perché gay», ha tuonato Malgioglio nella diretta di Canale 5. L'opinionista, spalla di Ilary Blasi nella conduzione del reality, ha promesso all'inquilino che si attiverà subito per fargli sapere qualcosa. Sui social si è subito aperto il dibattito sulla presa di posizione di Malgioglio, che non è proprio piaciuta a tutti: «Era talmente preoccupato dei 2 ragazzi cacciati di casa che ha chiesto notizie alla 4 puntata», ha scritto un utente su Twitter.

I RAGAZZI GAY: "ORA DORMIAMO SULLE PANCHINE"

Sono gay e fidanzati, per questo si sono ritrovati a dormire sulle panchine e a dormire di stenti: questa è la storia di Francesco e Giuseppe, due ragazzi che sono stati cacciati da casa dalle loro famiglie. Una storia di omofobia, complicata e frutto di un ambiente davvero ostile. Una storia che è emersa quest'estate grazie all'intervento di Antonello Sannino, presidente dell'Arcigay di Napoli, e alla mobilitazione della comunità lgbt. In un'intervista a La Stampa il più piccolo dei due, Francesco, ha raccontato la loro storia: «I parenti mi hanno sempre emarginato perché omosessuale, erano loro ad aizzare mia madre contro di me, pensi che certi miei zii mi hanno persino denunciato dopo una lite. Il Comune (si tratta di quello di Casoria, paese confinante con Napoli, ndr) non ha fatto niente, ancora oggi». Così è arrivato lo sfratto dall'abitazione nella quale viveva con la sorella, dove erano stati lasciati dai genitori che si erano separati. Da quel momento non ha più visto sua sorella. Così è rimasto solo con il suo ragazzo, che ha condiviso lo stesso destino. Le cose potrebbero migliorare, magari anche grazie all'intervento di Cristiano Malgioglio, se si rivelerà concreto.

