Riccardo Scamarcio/ Nuovo flirt? L'attore beccato con una misteriosa biondina ma...

Riccardo Scamarcio è pronto per lasciarsi andare all'amore? Sembra proprio così almeno secondo gli ultimi rumors in materia di gossip e che, questa volta, puntano dritti dritti all'attore. Ma dove sta la verità e cosa è successo per far tornare Scamarcio sulla cresta dell'onda e sotto i riflettori dellle malelingue? A quanto pare questa volta il 37enne attore è stato avvistato insieme ad una misteriosa biondina in sella ad un motorino mentre scorazzava per le vie di Roma in piena notte o, meglio, alle prime ore del mattino visto che i due sono stati beccati insieme intorno alle 4. I paparazzi sono sempre pronti a puntare il loro obiettivo nella direazione del bell'attore soprattutto da quando è diventato ufficialmente single e i gossip sono davvero tanti, questa volta sarà quella buona per l'attore o si tratta ancora di un presunto flirt che presto sarà smentito?

RICCARDO SCAMARCIO INNAMORATO?

Il gossip si è acceso nelle notti romane di fine settembre e la caccia alla misteriosa bionda dai capelli lunghi è ormai ufficialmente aperta ma non è durata molto. Dopo un primo momento, infatti, è stato subito rivelato che la bionda non è altri che l'attrice Euridice Axen (uno dei volti noti de Le Tre Rose di Eva e non solo). A bordo della moto c'era proprio l'attrice con tanto di parrucca e non per via dei paparazzi ma perché i due sono impegnati sul set del nuovo film di Paolo Sorrentino, “Loro” su Silvio Berlusconi. Scamarcio vestirà i panni di Paolo Tarantini nel nuovo film e dividerà il set proprio con la Axen che, attualmente, non è single ma fidanzatissima con Raul Penya, attore de “Il Segreto”.

