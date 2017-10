SIMONA IZZO/ La troppa sincerità a volte storpia: imparerà a dosare le parole? (Grande Fratello Vip 2017)

Simona Izzo al Grande Fratello Vip 2017

SIMONA IZZO VS CARMEN DI PIETRO: UNA LITE FUORI CONTROLLO

Simona Izzo è la più chiaccherona del Grande Fratello Vip 2017, ma è anche una donna di grande intelligenza. Dopo essere stata nominata da alcuni concorrenti, ha dimostrato infatti di imparare dai propri errori. In realtà il voto per ora le è stato dato solo da Cecilia e Jeremias Rodriguez e da Lorenzo Flaherty, ma cosa succederà ora che Stazionati e Privilegiati si ritrovano uniti fra le stesse mura? Da non sottovalutare inoltre lo scontro avuto con Carmen Di Pietro, osannata sui social e fra le favorite del pubblico. Simona Izzo purtroppo ha un difetto/pregio, quello di essere fin troppo sincera e di esternare sempre il proprio pensiero. Sostanzialmente è questo il motivo che ha spinto la showgirl verso un testa a testa con l'attrice, nonostante le due donne avessero inizialmente trovato una sorta di equilibrio. La lite fra Carmen e Simona è stata distribuita infatti in due giornate, ma in seguito al secondo scontro è facile intuire che la Di Pietro non avesse affatto perdonato la regista per averle dato della ladra e per averla votata. Alla fine, Simona Izzo si è anche sentita insultare da Carmen, che ha preferito allontanarsi dalla stanza prima di dare sfogo a tutti i suoi pensieri. Il carattere puntiglioso dell'attrice, l'ha spinta invece a cercare il confronto con gli altri concorrenti, a cui ha chiesto nei minuti successivi non solo il parere su quanto avvenuto. In particolare, la Izzo ha chiesto a Veronica Angeloni di ripeterle quanto avvenuto in un incontro precedente con Carmen, in cui si era parlato di un possibile complotto da parte degli ex Stazionati nei confronti della showgirl.

SIMONA DOVREBBE MIGLIORARE IL SUO ATTEGGIAMENTO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Simona Izzo continua ad essere fra i concorrenti più in vista del Gf Vip 2017, anche se i suoi compagni d'avventura dimostrano a tratti di sopportarla. Un atteggiamento che tuttavia è cambiato leggermente negli ultimi giorni, forse grazie al fatto che chi non ha vissuto al suo fianco nella fase precedente, ha avuto un'impressione diversa sul suo conto. Fra questi per esempio Giulia De Lellis, che già durante la prima cena in comune era rimasta perplessa di fronte all'atteggiamento poco rispettoso dei compagni di squadra della Izzo. Quest'ultima di certo non ha cambiato modo di fare negli ultimi giorni, per cui è possibile vederla sempre intenta a raccontare aneddoti ed a coinvolgere gli altri in diversi giochi. Di certo il suo carattere estroverso e la sua naturale propensione a stare al centro dell'attenzione la avvantaggiano da questo punto di vista, ma fino a quando? Dopo tutto gli stessi atteggiamenti che sembrano piacere al pubblico da casa, sono invece contestati dagli altri concorrenti con cui è entrata maggiormente in contatto.

QUALE PERLE DI SAGGEZZA SFOGGERA' QUESTA SERA?

Il Gf Vip 2 potrebbe permettere a Simona Izzo di arrivare alla finale senza troppi problemi. La regista tuttavia dovrebbe imparare a dosare le parole prima di esprimere i suoi pensieri, cercando la strada della mediazione piuttosto che dello scontro. La concorrente non sembra in realtà avere alcuna difficoltà ad uscire dal programma in qualsiasi momento ed il suo incontro con il marito Ricky Tognazzi non ha fatto altro che attirarle il favore dei telespettatori italiani più maturi. Il rapporto fra Simona Izzo ed il pubblico più giovane sembra seguire le stesse dinamiche di quello creato con alcuni dei concorrenti, un rapporto di amore e odio che potrebbe renderla vincente così come perdente. Alla luce di quanto accaduto con Carmen Di Pietro e visto che l'attrice è solita riflettere su tutto quello che vive all'interno della Casa, è facile aspettarsi da lei un ulteriore smussamento dei propri spigoli, a favore di una più tranquilla convivenza.

