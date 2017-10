STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Grande Fratello Vip (lunedì, 2 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, lunedì 2 ottobre 2017, le reti Mediaset offrono una vasta scelta di programmi fra reality show, film di molteplici generi, programmi sportivi, approfondimento di attualità e serie Tv. In particolare, metterà al centro un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2. I concorrenti rimasti nella casa si trovano ora a dover affrontare le nuove nomination e si scoprirà chi, fra Daniele Bossari e Carmen Di Pietro, dovrà lasciare il reality. L'offerta di Canale 5 attirerà di sicuro una grossa fetta del pubblico italiano, dato il successo registrato nelle prime puntate. Alcune liti accadute in seguito al precedente appuntamento con lo show, rendono ancora più curioso la dinamica di questa sera e per questo l'offerta della rete ammiraglia di Mediaset potrebbe battere non solo il palinsesto delle altre emittenti, ma anche la rivale Rai. Ma adesso, scopriamo insieme la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

A partire dalle 21.10, Canale 5 trasmetterà la quarta diretta del Grande Fratello Vip 2017. Una nuova ondata di nomination colpirà la casa più spiata d'Italia, che potrebbe vivere delle difficoltà maggiori rispetto a quanto visto fino ad ora. Fra giochi e rivelazioni, sarà possibile scoprire gli ultimi confessionali e quanto accaduto in settimana. A seguire andrà in onda il settimanale X-Styles, con uno sguardo ad ampio spettro al mondo del lifestyle e della moda. Nel suo prime time, Italia 1 offre invece il film d'azione Bus 657, diretto da Scott Mann e con protagonista Robert De Niro, al cui fianco ci sarà Jeffrey Dean Morgan, attore in vista in questi ultimi due anni per via del suo ruolo di Negan nella celebre serie Tv The Walking Dead 8. A seguire, un nuovo appuntamento con Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco, grazie alla conduzione di Pierluigi Pardo. Il programma sportivo verrà curato anche con la collaborazione di Melissa Satta. I telespettatori potranno assistere invece al nuovo dibattito di Quinta Colonna grazie alla messa in onda di Rete 4.

A partire dalle 21.15, Paolo Del Debbio darà uno sguardo sull'attuale clima politico ed economico della nostra Italia. Dalle 00.30 andrà in onda invece un nuovo appuntamento con Terra!, con nuovi reportage e testimonianze, illustrate dal conduttore Toni Capuozzo. Nella sua prima serata, La5 trasmetterà invece il film commedia Un amore sotto l'albero, diretto da Chazz Palminteri e con Penelope Cruz e Susan Sarandon. La trama segue le vicende di quattro protagonisti, alle prese con diverse difficoltà e stranezze durante la vigilia di Natale. Italia 2 trasmetterà nel prime time un appuntamento de Le Iene Show. Il programma ha vissuto il suo debutto ieri, nella prima serata di Italia 1. Mediaset Extra sarà invece di supporto nella sua prima serata al cavallo di battaglia della rete di punta della Mediaset. L'emittente si occuperà infatti di trasmettere la diretta del Grande Fratello Vip 2017, concentrando le telecamere su quanto avviene nella casa anche durante gli stacchi pubblicitari del programma in studio. Nella prima serata di Top Crime andrà invece in onda una nuova puntata della serie Tv Major Crime 5, dal titolo "Tempo presente". La squadra capitanata da Sharon dovrà indagare sulla morte di una 16enne. Infine, Iris propone nella sua prima serata un film cult d'azione, Arma letale 4. Si tratta del sequel della pellicola madre, in cui ritroveremo la celebre coppia di poliziotti interpretata da Mel Gibson e Danny Glover.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA:

Canale 5, ore 21.10 Grande Fratello Vip

ore 00.30 X-Style, settimanale

Italia 1, ore 21.15 Bus 657, film d'azione

ore 23.10 Tiki taka - Il calcio è il nostro gioco, programma sportivo

Rete 4, ore 21.15 Quinta Colonna, programma di approfondimento

ore 00.30 Terra!, rubrica di attualità

La5, ore 21.10 Un amore sotto l'albero, film commedia

Italia 2, ore 21.10 Iene Show, programma di intrattenimento

Mediaset Extra, ore 21.16 Grande Fratello Vip - diretta

Top Crime, ore 21.10 Major Crimes V, serie Tv

Iris, ore 21.00 Arma Letale 4, film d'azione

