STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: La musica del silenzio (oggi, 2 ottobre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV. Per la prima serata di oggi, lunedì 2 ottobre 2017, le reti Rai offriranno un palinsesto ad ampio raggio, spaziando da un film in prima visione assoluta, diverse pellicole di vario genere, talent show e programmi di approfondimento e teatrali. Il focus di oggi riguarda La musica del silenzio, la pellicola biografica diretta da Michael Radford e distribuita quest'anno. Il cast prevede infatti Antonio Banderas e Tony Sebastian, a cui si affiancano anche nomi italiani quali Luisa Ranieri, Alessandro Sperduti e Nadir Caselli. Un film che ripercorrerà la vita e la carriera di una delle voci più brillanti del nostro Paese, Andrea Bocelli. L'attenzione dei telespettatori è alta per i fatti avvenuti nell'esistenza del celebre tenore, soprattutto perché si concentreranno anche sul ruolo avuto dalla malattia nelle sfide affrontate sul palco e nella vita. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della sertata Rai.

Nella prima serata di oggi, Rai 1 trasmetterà il film La musica del silenzio, diretto da Michael Radford ed in cui Tony Sebastian interpreterà l'alter ego del tenore Andrea Bocelli. Amos è infatti dotato di una voce rara, ma anche colpito da una malattia che lo porta alla semi cecità. Perderà del tutto la vista in seguito ad un incidente che darà vita al calvario ed al successo dell'artista. A seguire andrà in onda il secondo appuntamento con Che fuori tempo che fa, in cui Fabio Fazio incontrerà una nuova ondata di ospiti, in seguito al successo ottenuto con il debutto. Rai 2 propone invece due nuovi episodi di Criminal Minds 12, in prima visione per le reti in chiaro. Saranno il nono ed il decimo, intitolati "Profiling 202" e "La rabbia dentro", in cui il BAU dovrà vedersela con nuove minacce. A seguire, un nuovo appuntamento con il programma di informazione condotto da Annalisa Bruchi, in cui si analizzeranno politica, tendenze e cultura della nostra Italia. Rai 3 propone per la sua prima serata Steibeck, Furore, uno spettacolo diretto da Alessandro Baricco ed in cui sarà resente il frontman dei Baustelle, Francsco Bianconi.

In seconda serata ritornerà invece Concita De Gregorio con il suo programma Fuori Roma, grazie a cui racconterà lo scenario politico e personale della provincia della Capitale. Rete 4 propone per la sua prima serata il film di fantascienza Elysium, diretto da Neill Blomkamp e con protagonisti Jodie Foster e Matt Damon. La trama seguirà una linea distopica per seguire da vicino Max Da Costa, intento a raggiungere una stazione orbitante per ottenere delle cure contro le conseguenze provocate dall'inquinamento della Terra. A seguire, il film d'avventura Last Knights di Kazuaki Kiriya, prodotto nel 2015 e con Morgan Freeman, Clive Owen e Cliff Curtis. La pellicola approfondisce il mondo dei cavalieri e della corruzione in un'epoca lontana. Rai 5 offre nel suo prime time un nuovo appuntamento con il programma teatrale Dario Fo e Franca Rame - La nostra storia, un lungo racconto che mette al centro non solo la vita dei due artisti ma anche la loro unione al di fuori dei riflettori e dei sipari italiani. Rai Movie trasmetterà invece il film western Io non credo a nessuno, diretto nel 1975 da Tom Gries e tratto dal romanzo omonimo di Alistair MacLean. Nel ruolo di protagonista, il celebre Charles Bronson. Infine, Rai Premium riproporrà il secondo appuntamento di Tale e Quale Show, il talent in cui i vip di quest'edizione si cimenteranno in performance canore ed imitazioni.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai 1, ore 21.25 La musica del silenzio, film biografico in prima visione assoluta

ore 23.25 Che fuori tempo che fa, programma

Rai 2, ore 21.20 Criminal Minds 12, serie Tv in prima visione

ore 23.40 Night Tabloid, magazine

Rai 3, ore 21.15 Steinbeck, Furore, spettacolo

ore 22.50 FuoriRoma, programma di approfondimento

Rai 4, ore 21.00 Elysium, film di fantascienza

ore 22.55 Last Knights, film d'avventura

Rai 5, Dario Fo e Franca Rame - La nostra storia, programma teatrale

Rai Movie 21.10 Io non credo a nessuno, film western

Rai Premium, ore 21.20 Tale e Quale Show 2017, talent show

