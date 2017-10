Sabrina Ghio / Uomini e Donne, la tronista supera le critiche e conquista il pubblico (Trono Classico)

Sabrina Ghio

LA TRONISTA AMATISSIMA DAL PUBBLICO

Sabrina Ghio si è già aggiudicata il posto di vera protagonista di questo trono di Uomini e Donne. La tronista ha superato lo scetticismo del pubblico che, inizialmente, la credeva non adatta a questo ruolo e ha invece conquistato tutti con la sua solarità e simpatia. Queste prime puntate l'hanno vista avvicinarsi fortemente a due corteggiatori, Nicolò Fabbri e Nicolò Raniolo, due ragazzi totalmente diversi. Proprio nel suo video di presentazione però Sabrina Ghio svela come deve essere l'uomo che dovrà stare al suo fianco: “Vorrei che un uomo si prendesse cura di me e rendesse tutto più bello. Vorrei un amore folle, che ti fa fare pazzia e non ti fa dormire la notte. Vorrei viverlo con la consapevolezza di una trentenne ma con la voglia di vivere di una ventenne. L’età non è importante, mi interessa di più la maturità. Non cerco un padre per mia figlia, ma un fidanzato. Voglio fare la fidanzata”.

L'UOMO DEI SUOI SOGNI

Sabrina è già mamma di una bambina, ma non cerca un papà per sua figlia ma un fidanzato che le faccia vivere quegli anni persi. Tuttavia non sono mancate le critiche del pubblico, soprattutto di quello sospettoso che la tronista abbia ricorso un pò troppo alla chirurgia estetica. Sabrina ha risposto a queste accuse in studio, dichiarando: “Prima mi hanno detto che avrei dovuto partecipare al trono over e in effetti, mi vedrei bene accanto a Gemma, anche per la gioia di Tina. Poi hanno preso delle foto di quando avevo diciotto anni e hanno detto che sono cambiata. - e ancora - Quando leggo queste cose ci sto male. Preciso che gli zigomi sono miei. Vicino agli occhi si vedono le rughe d’espressione, quindi non ho messo niente. Faccio solo le punturine alle labbra. A 18 anni ero più piccola, mangiavo di più e il viso sembrava più tondo”.

