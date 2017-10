Shaila Gatta / La velina mora di Striscia la Notizia: Video, lo stacchetto sexy fa impazzire il web

Shaila Gatta

Il pubblico ha apprezzato l'esordio delle nuove veline di Striscia la Notizia. Entrambe, hanno un passato di danza alle spalle, che coltivano con passione anche attualmente. Shaila Gatta infatti, ha trovato la popolarità proprio grazie ad Amici di Maria De Filippi, gareggiando con la Squadra Bianca durante il serale. Ascolti record per l'esordio della scorsa settimana con una media di oltre 6 milioni di spettatori con il 23% di share, toccando anche picchi superiori ai 7 milioni. Tra l'aggressione ai danni di Stefania Petyx e il ritrovato affiatamento della coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i telespettatori da casa hanno avuto modo di ammirare anche le nuove veline: la mora Shaila Gatta, 21 anni, di Secondigliano, e la bionda e riccioluta Mikaela Neaze Silva, 23 anni, nata a Mosca ma residente a Camogli da quando aveva appena sei anni. "Dopo 30anni di tronchi e pseudo ballerine due vere professioniste belle, brave e con personalità", cinguetta qualcuno su Twitter, e ancora: "Le prime veline che sanno ballare nella storia di Striscia".

Shaila Gatta un paio di giorni fa ha letteralmente conquistato la rete condividendo su Instagram, uno stacchetto ufficiale di Striscia la Notizia: "La cosa più bella è poter condividere con voi la nostra arte! Vi è piaciuto l'ultimo stacchetto di Striscia?", ha scritto la ballerina. Tanti i commenti di stima per lei: "Lo stacchetto migliore della storia delle veline", si legge. E ancora: "Bellissime....ma tu...sei la n.1! Bella...brava...e molto sexy. Ti adoro...", "Finalmente una velina bellissima e professionista !", "Io sono una ballerina e devi dire quando ballavate mi avete fatto venire i brividi". In mezzo a tanti complimenti, anche qualche piccola considerazione non proprio a favore: "Questo balletto non mi piace non mi comunica nulla". Se abbiamo alimentato la vostra curiosità, cliccate qui per vedere il balletto di Shaila e collega.

