Stella Bossari / Chi è la figlia di Daniele e Filippa Lagerback? Video, sorpresa al Grande Fratello Vip 2

Che sorpresa per Daniele Bossari al Grande Fratello Vip: non solo la salvezza dall'eliminazione che credeva certa, ma l'incontro con la sua amata figlia. Lei si chiama Stella, ed è la figlia avuta con Filippa Lagerback. Di lei la conduttrice ha parlato in una recente intevista al settimanale Intimità, descrivendola così: "Stella sta per compiere 14 anni, quindi è più indipendente di quand’era piccola. Finora sono stata una mamma molto presente nella sua vita, l’ho seguita da vicino e le sono stata accanto in tutto quello che ha fatto e lo sarò anche in futuro. - e ancora - Mi sento di dire che ho cercato di insegnarle l’indipendenza e il significato della libertà, nonostante sia sempre lì a sorvegliarla, cercando però di non essere mai troppo invadente".

LA FIGLIA DI DANIELE BOSSARI AL GRANDE FRATELLO VIP

La Lagerback ha poi aggiunto: "È un papà bravissimo, a volte fa la parte di quello severo, a volte è molto giocherellone, le porta i videogame ma anche tanti libri, le ha trasmesso la passione per la lettura. Daniele per Stella rappresenta il lato artistico, mentre io sono quella più pragmatica, bado alle cose pratiche". Nata nel 2003 a Città di Castello, dove Bossari trascorre parte del suo tempo libero, Stella è apparsa stasera per la prima volta in tv facendo una bellissima sorpresa al padre proprio al Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato invitato a lasciare la casa per finta causa televoto, ma una volta uscito fuori, ha trovato proprio sua figlia Stella ad attenderlo. Grande commozione generale per Bossari a cui è stata consegnata anche una lettera della moglie Filippa Lagerback.

