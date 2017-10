UN AMORE SOTTO L'ALBERO/ Su La5 il film con Susan Sarandon (oggi, 2 ottobre 2017)

il film drammatico in prima serata su La5

SUSAN SARANDON NEL CAST CON PENELOPE CRUZ

Un amore sotto l'albero, il film in onda su La5 oggi, lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2004 che è stata diretta da Chazz Palminteri, noto attore e regia americano di origini italiane. Palminteri, nel corso della sua carriera da attore, recitò in moltissimi ruoli da mafioso italo americano. Il film è interpretato da attori del calibro di Susan Sarandon, Penélope Cruz, Paul Walker e Alan Arkin. Susan Sarandon, che interpreta il ruolo di Rose Harrison, è una grande attrice americana che nel corso della sua carriera si è aggiudicato un Premio Oscar e diversi premi BAFTA e SAG Award. La pellicola Un amore sotto l'albero, è stata interamente girata a New York in inverno. In tutte le scene è stata ricreata la caratteristica atmosfera natalizia di New York con luci e colori a tema. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UN AMORE SOTTO L'ALBERO, LA TRAMA DEL FILM

I cinque protagonisti del film non si conoscono e non hanno nulla in comune tra loro. Tuttavia, i loro destini si uniranno, per qualche strano motivo, nel corso della vigilia di Natale. Rose (interpretata dalla splendida Susan Sarandon) è un'editrice separata dal marito che si occupa della sua amata madre, malata di Alzhaimer. Nina (interpretata da Penelope Cruz) è fidanzata con Mike. I due sono prossimi alla separazione per via del carattere ossessivo ed eccessivamente geloso di Mike. Artie è invece un uomo di una certa età, triste per via della morte di sua moglie, il cui ricordo, a Natale, diventa sempre più vivido e difficile da sopportare. L'uomo è convinto che lo spirito della sua amata moglie si sia reincarnato in Mike. C'è poi Jules, un ragazzino che pur di trascorrere del tempo in ospedale si auto infligge delle ferite al braccio. L'ospedale è l'unico luogo in grado di riportarlo con la mente a situazioni serene vissute durante la sua infanzia. Quando Nina il giorno della vigilia di Natale decide di lasciare Mike e tornare dai suoi genitori, incontra casualmente Rose. Nel frattempo, Mike deve fare i conti con il signor Artie sempre più convinto della reincarnazione di sua moglie del corpo del giovane. Il povero Artie verrà colto da un malore e sarà Mike a portarlo in ospedale. Qui, il ragazzo fa la conoscenza di Jule con il quale ha un profondo scambio di pareri e punti di vista sul Natale. Ciascun incontro cambierà radicalmente , in meglio, la vita di ciascuno dei personaggi protagonisti del film.

