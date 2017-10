UNA VITA / Anticipazioni puntata 2 ottobre: Mauro non crede alla confessione di Fabiana

Una Vita

La confessione di Fabiana sarà senza dubbio la trama principale della puntata di Una Vita che Canale 5 trasmetterà oggi a partire dalle ore 14:10. In essa, la domestica manterrà la sua versione dei fatti, continuando a proclamarsi colpevole della morte di Ursula. Ma tali parole non convinceranno Mauro: l'ispettore si dirà certo che questa sia solo una mossa disperata per proteggere Cayetana, il cui arresto era oramai imminente. Ignacio valuterà i sospetti del suo collega ma, pur convinto che la questione possa riservare ulteriori sorprese, gli chiederà di procedere comunque al fermo della domestica in attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla sua confessione. Tali sviluppi manderanno Mauro ancor più su tutte le furie, al punto che deciderà di presentarsi ancora una volta al cospetto di Cayetana. Sarà a lei che rivolgerà nuove accuse, anche se la dark lady farà finta di non sapere nulla della confessione. Tale dialogo verrà ascoltato da Guadalupe, che apprenderà così la verità sulla sua amica e la riporterà anche alle altre colleghe della soffitta.

Fabiana in arresto, Rosina sorprende Martin

Insieme alle vicende relative all'arresto di Fabiana, oggi a Una Vita rivedremo Liberto e Rosine uscire insieme. Lo studente chiederà alla vicina di casa di andare al cinema ma la porterà alla proiezione di un film osè. In tale occasione, la donna si troverà davanti a due delle peggiori sorprese possibili: per prima cosa scoprirà che Liberto ha frainteso le sue intenzioni, pensando che lei sia interessata ad una simile pellicola assolutamente scandalosa. Metterà quindi le cose in chiaro con lui, dicendogli che una simile mancanza di rispetto non dovrà più accadere in futuro. Ma sarà soprattutto il protagonista di quel film a sconvolgerà: Rosina vedrà infatti Martin alle prese con delle scene inguardabili, di cui ovviamente Casilda non ne sarà affatto a conoscenza. In preda alla rabbia, fuggirà quindi dal cinematografo, indecisa sul da farsi. Confesserà alla sua domestica la verità sull'attore?

