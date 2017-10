Un posto al sole: Angela e Franco mettono la parola fine alla loro relazione? (Puntata 2 ottobre)

Un posto al sole

La nuova settimana di programmazione di Un posto al sole si aprirà nuovamente all'insegna dei problemi di Franco e Angela. L'amore che li legava un tempo sembra essere soltanto un lontano ricordo e la situazione è destinata a degenerare in seguito alla decisione di lui di riprendere nuovamente a lavorare al garage di Peppino. Dopo l'ennesima discussione, la coppia sembrerà arrivare questa sera alla svolta decisiva: arriverà definitivamente la parola fine? Chi dei due deciderà per primo di troncare questa lunga storia d'amore? In attesa di scoprire ulteriori dettagli di questa vicenda che tiene banco ormai fin da troppo tempo, assisteremo questa sera a nuove importanti novità relative allo Studio Navarra. Abbiamo lasciato Niko e Susanna alle prese con la loro ritrovata felicità, ma la coppia sarà presto costretta a fare i conti con nuovi problemi relativi alla loro carriera forense. Riusciranno a trovare il successo che vanno cercando da tempo?

Un nuovo cliente per lo studio Navarra?

Non è facile cominciare uno studio legale dal nulla e il problema è apparso evidente fin dall'inizio per Niko e Ugo. Ad eccezione di qualche momento positivo, anche nella puntata odierna di Un posto al sole lo studio Navarra si troverà alle prese con i pochi clienti e la necessità di farsi conoscere maggiormente a Napoli. Sarà Ugo, soprattutto, a mettersi alla ricerca di una nuova clientela, facendo ai colleghi una proposta che non potranno rifiutare. Di cosa si tratterà? Niko e Susanna saranno più che mai interessati a migliorare le proprie condizioni economiche, nascondendo un loro importante progetto all'amico. Dopo qualche piccolo diverbio, Matteo e Marina ritroveranno l'armonia anche se tra loro potrebbe presto fare capolino un grande segreto. Filippo, nel frattempo, sarà costretto a fare i conti con il lavoro ai Cantieri e gli errori di Roberto, che lo renderanno sempre più nervoso.

