Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma e Riccardo, sarà amore? Primi problemi per gli altri (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani non solo sta cambiando massicciamente pagina ma, sta affrontando la sua vita tra un flirt e l'altro. Le ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne, ci hanno regalato delle anticipazioni con i fiocchi. Dopo essersi lasciata con Marco Firpo, la dama torinese ha voluto voltare pagina quasi immediatamente. E così, ha incominciato a frequentare Gianfranco, cavaliere molto più giovane di lei con il quale c'è stato anche un bacio. La frequentazione con lui, non procederà nel migliore dei modi e, dopo un atteggiamento poco elegante contrastato addirittura da Giorgio Manetti, Gianfranco archivierà la sua conoscenza con la dama torinese. Niente è perduto per Gemma! La dama infatti, più in forma che mai, sta già frequentando un altro uomo. Lui è Riccardo, cavaliere che già durante le scorse puntate trasmesse su Canale 5, aveva dato modo di esternare la sua simpatia nei confronti della torinese. L'incontro con Riccardo sarà finalmente quello definitivo? L'uomo si sta sentendo anche con Rita e la dama, durante la registrazione ha svelato questo dettaglio. Graziella, Tina Cipollari e Gianni Sperti inoltre, avranno ancora modo di scagliarsi pesantemente contro la dama, accusata di essere fin troppo frettolosa.

Uomini e Donne, Gemma ritrova l'amore?

Riccardo è interessato esclusivamente a Gemma? A quanto pare la risposta è sì. Ecco perché, durante la nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, nonostante alcuni messaggi scambiati con Rita, il cavaliere si dichiarerà interessato solo alla Galgani. La nuova registrazione, darà ancora spazio alla diretta di Facebook, spaccato che sta già appassionando sia il pubblico da casa che gli internauti che assiduamente frequentano la pagina social del programma condotto e ideato da Maria De Filippi. Dopo Gemma, si passerà a Vincenzo ed Annamaria. I due si stanno conoscendo ma lei vuole avere l'esclusiva. In studio però, arriverà per lui una nuova dama e dopo un momento di risentimento, Annamaria farà un passo indietro verso il suo cavaliere. Spazio poi per Gaetano e Federica; i due si piacciono molto ma non nascondono di avere dei problemi, riusciranno a risolverli uscendo fuori dal programma in via definitiva? Anna continua la sua frequentazione con Angelo e nonostante le prime problematiche, anche loro hanno deciso di continuare a frequentarsi.

