Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sabrina Ghio è tornata con il suo ex? La foto che fa tremare (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Sul trono classico di Uomini e Donne ci sono notevoli zone d'ombra. Tutto è cominciato lo scorso anno, con il trono di Claudio Sona, il primo tronista gay della storia del programma che ha tristemente preso in giro sia Mario Serpa che l'intera redazione del programma. In questa 22esima stagione, anche Alex Migliorini possiede già delle ombre, così come Mattia Marciano e adesso anche Sabrina Ghio. L'ex allieva di Amici di Maria, dopo un breve passato da ballerina e una vittoria di reality Circus, ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia ed i figli, lontana dalle telecamere. Dopo la separazione dal marito però, la De Filippi le ha voluto regalare una seconda occasione. Ecco perché, tornando in TV, la Ghio ha dichiarato di cercare un fidanzato e non un padre per la figlia Penelope. Con lo spirito disincantato e scanzonato, Sabrina pare già essersi invaghita dei due Niccolò del programma, con un occhio di riguardo per Raniolo, ex tentatore di Temptation Island. Nonostante l'iniziare percorso positivo, la prima segnalazione ha già "stroncato" quello che aveva precedentemente costruito.

Sabrina Ghio beccata con l'ex: è polemica a Uomini e Donne

L'ex ballerina è stata beccata in teneri atteggiamenti con Cristiano Iovino. I due sono stati paparazzati al parco, anche insieme alla piccola Penelope, figlia data dal matrimonio (finito male) con Federico Manzolli, suo marito dal 2008 al 2014. Sabrina e Cristiano si erano fidanzati lo scorso 2015 e secondo le fotografie pubblicate da Spy, i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Tra di loro c'è stato un ritorno di fiamma? Lo scorso 25 settembre è andata in onda la seconda puntata del trono classico di Uomini e Donne e Sabrina, ha vissuto le prime esterne con Simone, Niccolò Raniolo e Niccolò Fabbri. Nel corso delle nuove registrazioni però, Sabrina avrà modo di mostrare la sua delusione, per colpa di alcuni inviti di Fabbri, sollecitando gli altri corteggiatori ad andare in discoteca insieme. Cosa succederà durante le future registrazioni negli Studi Elios? Sabrina spiegherà cosa la lega al suo ex fidanzato oppure tra di loro è tornato l'amore? Staremo a vedere!

