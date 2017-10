Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico: romantica sorpresa per Sabrina Ghio! (2 ottobre 2017)

Sabrina Ghio

Anche questa settimana si parte con una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Prima dell'ingresso in studio dei tronisti, ecco una gradita sorpresa: Maria De Filippi annuncia l'arrivo in studio di un altro opinionista. Si tratta di Mario Serpa, che sarà spesso ospite nelle prossime puntate; poi ecco l'ingresso dei tronisti e la decisione di iniziare con le esterne di Sabrina Ghio. La tronista ha riportato in esterna i due Nicolò e assieme a loro Fabrizio. Con Nicolò R. esterna simpatica dove la tronista - ricordando di quando la criticò per essersi vestita di rosa, colore che lui odia - si presenta tutta vestita di rosa, parrucca annessa, e lui la trova "coraggiosa"; poi però ne apprezza il profumo e fanno merenda sotto gli ulivi. In studia Tina trova il corteggiatore molto antipatico, Gianni Sperti invece è dell'opinione opposta.

GROSSE NOVITÀ IN STUDIO

Strategia totalmente diversa per Nicolò Fabbri, che manda a Sabrina un biglietto con rosa e auto per un invito a cena, lei gradisce ma lo avverte di "non fare il para**lo perché ti sgamo subito". Tra loro grande complicità, intanto in studio Gianni sottolinea la differenza dei due corteggiatori, mentre Lorenzo decide di andare via non notando di non essere stato ancora scelto dalla tronista per un'esterna. Intanto ecco andare in onda l'esterna di Sabrina con Fabrizio (il parrucchiere di Giulia De Lellis), ma Sabrina dichiara di conoscere la sua ex fidanzata e questo la mette in soggezione. Da Sabrina si passa poi a Mattia Marciano e alla nuova esterna con Vittoria che ha già scatenato molti sospetti in studio, tanto che le sue rivelai avanzano molti dubbi...

© Riproduzione Riservata.