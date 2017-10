VERONICA ANGELONI/ La pallavolista ha adottato una strategia vincente? (Grande Fratello Vip 2017)

Veronica Angeloni al Grande Fretello Vip 2017

LA PALLAVOLISTA VOTA CARMEN DI PIETRO

Il Grande Fratello Vip 2017 non ci ha ancora mostrato molto di Veronica Angeloni, che continua a rimanere equidistante rispetto al resto dei concorrenti. La pallavolista è spigliata e solare, ma inizia a notare determinate dinamiche che non le piacciono. Durante la diretta ha preferito votare Carmen Di Pietro non per via del presunto furto delle merendine, ma perché è una delle poche con cui ha legato di meno. Anche in questo caso Veronica non si distacca dal pensiero del resto degli inquilini della Casa, scegliendo di puntare il dito contro chi si è integrato di meno con il gruppo. Nel corso della settimana la situazione è peggiorata e non solo per lo scontro fra Ignazio Moser e Daniele Bossari, ma anche per le liti continue fra Simona Izzo e Carmen Di Pietro. Veronica inizia a mostrare una forte insofferenza nei confronti di alcuni concorrenti del reality ed ha voluto sottolineare di non aver preso parte ad alcun complotto contro Carmen. Anzi, ha dimostrato di non prendere le parti di nessuna delle due e si è limitata a contestare una mancanza di chiarezza e sincerità da parte di molti compagni d'avventura.

VERONICA ANGELONI: UN AVVICINAMENTO A IGNAZIO MOSER

Purtroppo la sincerità di Veronica Angeloni al Gf Vip 2 potrebbe portarla presto a venire vista con diffidenza dal resto del gruppo. L'atteggiamento della pallavolista per ora ha conquistato Ignazio Moser, che negli ultimi giorni ha dimostrato di avvicinarsi alla ragazza. Anche se è una delle più affettuose e trasparenti, la sua decisione di non schierarsi a favore di alcuna fazione potrebbe portarla presto all'isolamento. Veronica ha inoltre assunto un ruolo significativo nella lite fra Simona Izzo e Carmen Di Pietro, dato che la prima ha chiesto proprio alla giocatrice di spiegarle quanto aveva detto alla showgirl in sede privata. Il fastidio dimostrato da Veronica Angeloni nei confronti della poca coerenza di alcuni concorrenti è di certo lodevole, ma continua ad essere una delle più precarie della Casa.

LA STRATEGIA ''SUPER PARTES'' DI VERONICA ANGELONI AL GRANDE FRATELLO VIP

Veronica Angeloni potrebbe proseguire senza difficoltà la sua esperienza al Gf Vip 2017, ma non perché sia riuscita a conquistare il gruppo. A suo favore bisogna infatti considerare l'attenzione negativa che si sono guadagnati personaggi come Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. La scelta della pallavolista di adottare una strategia super partes si è rivelata per ora vincente, ma alla lunga potrebbe portare gli altri concorrenti a fare il suo nome in fase di nomination. A questo punto del reality, Veronica Angeloni dovrebbe riuscire ad emergere rispetto al resto del gruppo, riuscendo al tempo stesso a non attirare troppe critiche da parte degli altri concorrenti. Un compito difficile, se si considera che la scarsità di cibo, i limiti imposti dal dover rimanere in Casa, rendono di sicuro la convivenza sempre più ostica.

© Riproduzione Riservata.