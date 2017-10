Veronica Berti/ La moglie di Andrea Bocelli: ecco chi è, il racconto del primo incontro

Veronica Berti e Andrea Bocelli

Andrea Bocelli e Veronica Berti si sono sposati nel 2014 ma si amano già da prima. "Abbiamo combattuto insieme, abbiamo affrontato il vento a mani aperte, abbiamo vissuto insieme, al ritmo di ventiquattro ore su ventiquattro, per molti anni. E ancora oggi, a ogni levarsi del sole, rinnoviamo il desiderio d’essere uno al fianco dell’altro", queste le bellissime parole del celebre tenore, dedicate alla moglie che ama da oltre 15 anni. La piacevole dedica è comparsa sul profilo Instagram del celebre artista toscano. Tra loro è stato un vero colpo di fulmine, così come raccontato dall'artista cieco dalla nascita. "È diventata la donna della mia vita dal primo contatto in quella festa a Ferrara: compagna, amica, amante", ha raccontato il tenore in una intervista a Vanity Fair. Andrea Bocelli e Veronica Berti hanno anche una figlia, la piccola Virginia (oltre a lei, Bocelli è papà di due maschietti, Amos e Matteo avuti dalla precedente moglie Enrica Cenzatti). “Anche se non li ho potuti mai guardare, io so benissimo come sono fatti i miei figli. Mi sono cresciuti tra le mani". Ed è proprio con le sue mani che Bocelli vive appieno tutti i suoi più profondi sentimenti.

Veronica Berti, ecco chi è la moglie di Andrea Bocelli

Aveva 20 anni Veronica Berti quando ha stretto per la prima volta la mano di Andrea Bocelli. "Ci siamo messi a parlare, conosceva l’Opera meglio di me, aveva già letto alcuni libri importanti: pensai, mamma mia che ragazza colta, avrà una trentina d’anni", ha raccontato lui, per poi proseguire: "Invece era giovanissima e dico la verità, non ho fatto pensieri poetici quella sera, ma terra terra... sì, è stato subito amore". Prima di incontrare Veronica, Bocelli ha confessato di essere stato un vero Don Giovanni: "In quel periodo sono stato un brutalissimo libertino: per natura non mi precludo nulla, vivo di curiosità e slanci. Ma i ricordi di quel periodo sono di inquietudine, avevo una cosa e ne volevo subito un’altra". Veronica Berti poi, intervistata dal Corriere.it, ha raccontato anche lei quella famosa serata e il suo toccare il pianoforte per poi ricevere una "proposta" dall'ingegnere del suono: "stasera canta il Maestro Bocelli, lo vuole conoscere? E perché no, dico io. A fine serata io e Andrea ci stringiamo la mano e non ci lasciamo più".

